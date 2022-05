Đoković odgnal vse dvome

Prvi igralec sveta Novak Đoković je zatrdil, da namerava igrati v Wimbledonu. Na travnatem spektaklu v Londonu ne bodo smeli nastopiti ruski in beloruski športniki, zaradi tega pa so se prireditelji v sodelovanju s krovnima organizacijama ATP in WTA odločili, da na edinem grand slam turnirju, ki poteka na travnati podlagi, ne bodo podeljevali točk za jakostno lestvico.

Tekmeca v drugem krogu bo izvedel v torek, ko se bosta spopadla Slovak Aleks Molcan in Argentinec Federico Coria. Foto: Reuters

Đoković bo tako, če bo nastopil na Otoku, izgubil dva tisoč točk. Toliko jih je izgubil že v začetku leta, ko je po odmevnih zapletih ostal brez nastopa na OP Avstralije. "To me je zelo prizadelo. Sem pa vesel, da smo skupaj z igralci in ATP pokazali turnirjem za grand slam, da se bodo ob dogajanju napak, kot je ta v Wimbledonu, poznale posledice," pojasnjuje 35-letni Srb, ki ne skriva nezadovoljstva nad odločitvijo o prepovedi nastopa ruskih in beloruskih teniških igralcev v Wimbledonu. Prepričan je, da bi se lahko odločili drugače in sprejeli rešitev, ki ne bi bila tako drastična kot prepoved nastopa.