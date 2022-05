Đoković o nekaterih stvareh ni želel govoriti

Spomnimo se letošnjega OP Avstralije, ko so avstralske oblasti Novaka Đokovića deportirale iz Avstralije. Srbski teniški zvezdnik namreč ni izpolnjeval pogojev za vstop v Avstralijo, saj ni bil cepljen proti covidu. Sredi te kalvarije so se mnogi spraševali, kako se bodo na takšno zgodbo odzvali njegovi sponzorji.

Foto: Guliverimage

Že pred časom je v javnost prišla informacija, da je z njim sodelovanje prekinila avtomobilska znamka Peugeot, prav tako se je za prekinitev sodelovanja odločilo tehnološko podjetje UKG. To sta do zdaj edina sponzorja, ki sta zapustila enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

"So stvari, o katerih ne morem govoriti, preden se dokončno ne izjasnijo. Moji glavni sponzorji so ostali z mano, za kar sem jim hvaležen. Nekaterih sponzorjev nimam več. To je vse, kar lahko rečem. Nisem oseba, ki bi lahko ocenjevala, ali bi moral nekdo ostati z menoj ali ne," so besede Đokovića zapisali pri Tennismajors. Đokovič je med drugim poudaril, da je vesel, da so znamke Lacoste, Head in Asics ostale z njim.

Ponosen na krokodilčka

"Zlasti Lacoste. Vseskozi smo bili v stikih in tudi osebno sem se pogovarjal z vodjo Lacosta. Razumeli so celoten položaj in vse, kar se je dogajalo. Kot njihov glavni ambasador sem zanje pomemben, ampak njihov položaj ni bi lahek. Povedali so nam, da so bili pod pritiskom medijev in nekaterih strank, ki morda niso bile zadovoljne, da ostanem povezan z njimi," je razlagal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in še enkrat poudaril, da je vesel, da so se pri Lacoste odločili tako, kot so se.

"Znamko bom poskušal zastopati tako kot do zdaj. Gre za znamko z dolgo tradicijo in je ena največjih v tenisu. Ponosen sem, da nosim krokodila na majici," je dodal Nole, ki je v nedeljo praznoval 35. rojstni dan.

Novak Đoković verjame vase. Foto: Reuters

Pred OP Francije verjame vase

Beograjčan je v Pariz prišel z dobro popotnico, potem ko je pred tem zmagal na turnirju v Rimu. Čeprav ga nekateri postavljajo za prvega favorita, je Novak prepričan, da je prvi favorit Rafael Nadal, 13-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Prav tako ne izključuje mladega Carlosa Alcaraza.

"Alcaraz je fenomenalen, ampak tudi jaz sem v igri za lovoriko na Roland Garrosu. Zavedam se, da ga želijo vsi osvojiti, ampak verjamem vase. Pred tem sem ga že osvajal in vem, kaj je moram narediti, da mi to znova uspe," je pred dnevi na novinarski konferenci še povedal Nole.

Nole danes začenja letošnji OP Francije in brani lansko zmago. V prvem krogu ga čaka Japonec Yoshihito Nishioka, ki ga je do zdaj že dvakrat premagal. Igralca se bosta pomerila v večernem terminu.