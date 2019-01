Roger Federer se je med intervjujem zlomil in zajokal #video

Rogerja Federerja, enega od najboljših teniških igralcev vseh časov, so v intervjuju za CNN izdala čustva, potem ko je spregovoril o svojem nekdanjem in preminulem trenerju Petru Caterju. To je očitno zgodba, ki je Švicar ne bo nikoli prebolel.

Zlomil se je pred 16 leti in tudi danes

Peter Carter je bil avstralski trener, na katerega se je Roger Federer izjemno navezal in ga je tudi veliko naučil. Njuno sodelovanje se je končalo tragično. Carterjeva žena Silvia se je dolgo borila z zahrbtno boleznijo. Na koncu ji je uspelo premagati tumor, kar je želela proslaviti s svojim možem. Na Federerjev predlog sta leta 2002 obiskala Južno Afriko, kjer sta v Johannesburgu šla tudi na safari. Peter in Silvia sta doživela avtomobilsko nesrečo, potem ko se je moral voznik avtomobila umakniti nasproti vozečemu kombiju. Njihov range rover je prebil ograjo mosta in padel v reko. Carter in voznik terenskega vozila sta umrla. Federer se je takrat zlomil. In tokrat ni bilo veliko drugače.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



"Imel sem neverjetno srečo, da sem imel ob pravem času ob sebi prave ljudi in prave trenerje." Foto: YouTube

Roger je leto po Carterjevi smrti osvojil svoj prvi turnir za grand slam v Wimbledonu, do danes pa je zbral že 20 lovorik turnirjev velike četverice. Novinarka ga je vprašala, kaj bi si Carter mislil, če bi videl, da je osvojil 20 turnirjev za grand slam. Švicar se je ob tem vprašanju zlomil in oblile so ga solze. "Oprostite. Upam, da bi bil ponosen name. Mislim, da ne bi hotel, da bi zapravil svoj talent," je uvodoma povedal eden od najboljših teniških igralcev vseh časov. "Imel sem neverjetno srečo, da sem imel ob pravem času ob sebi prave ljudi in prave trenerje. Seveda lahko trdite, da sem se sam tako odločil, ampak imel sem srečo na svoji poti," je dodal.

Roger Federer je še danes močno povezan s Carterjevo družino, saj njegove starše vsako leto povabi v svojo ložo, prav tako je bilo lani, ko je zmagal v Melbournu.

Samo Petru se lahko zahvali za svojo tehniko Roger Federer in Peter Carter sta bila velika prijatelja. Foto: Twitter

Peter Carter je prihajal iz Avstralije, kjer je imel prijatelja Darrena Cahillija, ki je bil prav tako trener. Ta je takrat treniral Lleytona Hewitta, ki je bil prav tako izjemen talent kot Federer. Po besedah Federerja sta se oba trenerja klicala in vsak zase trdila, da imata ob sebi izjemnega igralca.

"Igrala sva drug proti drugemu, ko sva bila stara 14, 16, 18, 20 let in potem vso kariero. Kdo bi si mislil, da bova oba osvojila Wimbledon, postala števila ena svetovnega tenisa … Peter je bil zares pomembna oseba v mojem življenju. Če se komu lahko zahvalim za svojo tehniko, je to Peter," je še povedal 37-letni teniški igralec.