Samo da je prišel, je zaslužil več kot milijon #video

Paul Kilderry, direktor Hopmanovega pokala, in organizator nista želela razkriti, koliko so morali plačati 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Toda glede na pisanje avstralskega medija Perth Now so Švicarju plačali dva milijona avstralskih dolarjev (1,2 milijona evrov), da je sploh prišel v Perth.

Federer naj bi v zameno za to prek svojih družbenih omrežij naredil nekaj reklame za turizem v Zahodni Avstraliji. Organizatorjem turnirja pa naj bi finančno pomagala tudi tamkajšnja vlada. Glede na to, da je Federer v Hopmanovem pokalu nastopal tri leta zapored, je moral na ta račun zaslužiti kar nekaj dodatnega denarja.

Roger Federer in Belinda Bencic sta slavila drugič zapored. Foto: Gulliver/Getty Images

Rekorder tudi v tem tekmovanju

Baselčan je letos v paru z Belindo Bencic drugič zapored osvojil ta turnir. Ni znano, ali igralci za zmago dobijo denarne nagrade. Roger Federer in Belinda Bencic sta v finalu premagala nemško dvojico – Aleksandra Zvereva in Angelique Keber. Federer je s tem postal edini igralec, ki mu je uspelo trikrat zmagati na tem tekmovanju.

Je bil to zadnji Hopmanov pokal?

Hopmanov pokal, ki je bil vedno nekako priprava na OP Avstralije, je bil verjetno organiziran zadnjič. Turnir, ki poteka že zadnjih 30 let, naj bi zamenjalo ekipno tekmovanje po okriljem ATP. Ta dogodek naj bi avstralskim organizatorjem preprečil, da bi na njihov turnir prihajala največja imena svetovnega tenisa. Letos smo na tem tekmovanju namreč prvič videli, da sta se v mešanih dvojicah na igrišču med seboj udarila Serena Williams in Roger Federer, in verjetno tudi zadnjič.

Rogerja Federerja je tudi tokrat spremljala žena Mirka. Foto: Gulliver/Getty Images

Američanka je na novinarski konferenci povedala, da o teh špekulacijah ne ve ničesar, a da bi bilo zelo žalostno, če bi ukinili to tekmovanje. Enako meni tudi Federer, ki je petkrat igral v Hopmanovem pokalu. Leta 2002 je zaigral celo s svojo ženo Mirko.

"Tukaj smo preživeli veliko let in gre za izredno lep dogodek. Z vidika igralcev je to zelo uspešen turnir. Igralci smo vedno uživali tukaj in upamo, da bo tako tudi v prihodnje," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je navdušen predvsem nad mešanimi dvojicami. Pozneje je še dodal: "Če sem iskren, ne vem, kaj in kako bo v prihodnje."