Pliškova osvojila Brisbane in napovedala vrnitev

"Čestitam Curenkovi, odigrala je zelo dober turnir, tudi v finalu, in pred njo je gotovo še veliko lepih teniških dogodkov. Drugič sem zmagala tu, lani sem bila v polfinalu, zato mi je turnir v Aucklandu zelo pri srcu in gotovo bom na njem igrala tudi naslednje leto," je po trinajsti turnirski zmago v karieri povedala 26-letna Čehinja, nekdanja prva igralka sveta.

What a final!@KaPliskova picks up her second trophy at @BrisbaneTennis !#BrisbaneTennis pic.twitter.com/vl1TqDvk7X