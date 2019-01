Kanadska najstnica namučila Nemko, ki proslavlja sedmico

Julia Görges do zmage ni prišla na lahek način. Zelo jo je namučila 18-letna Bianca Andreescu, kanadska najstnica in senzacija turnirja. Na glavni turnir se je uvrstila iz kvalifikacij, saj je bila pred njim šele na 152. mestu svetovne lestvice. A je igrala kot izkušena veteranka in na poti do finala ugnala tri igralke iz najboljše petdeseterice lestvice, tudi nekdanji prvi dami tenisa Caroline Wozniacki iz Danske in Venus Williams iz ZDA.

Tudi v prvem nizu finala je zadržala vrhunsko formo in takoj odvzela servis tekmici ter povedla s 4:0. V nadaljevanju je izgubila igro svoj servis, vendar dokaj gladko osvojila uvodni niz. Pa se je 12 let starejša Nemka vendarle pobrala in po zaostanku 4:5 v nadaljevanju osvojila drugi niz. Tretjega je nato dobila gladko, z le eno izgubljeno igro.

Auckland, WTA (250.000 dolarjev):



Finale:

Julia Görges (Nem/2) : Bianca Andreescu (Kan) 2:6, 7:5, 6:1;