Anderson po hudem boju strl Karlovića, Sabalenka slavila na Kitajskem

Po dolgem in napornem dnevu, ko sta obe finalistki na isti dan odigrali tako polfinale kot finale, je Belorusinja prišla do tretje turnirske zmage v kariere.

Dvojni spored je bil posledica dežja, zaradi katerega so morali prestaviti polfinalna dvoboja.

Andersonu finale bombarderjev

Južnoafričan Kevin Anderson je zmagovalec teniškega turnirja v indijskem Puneju z nagradnim skladom 527.880 dolarjev. V finalu je po treh podaljšanih igrah in dveh urah ter 45 minut igre premagal hrvaškega veterana Iva Karlovića in se po 19. finalu veselil svoje šeste turnirske zmage.

Po pričakovanju so v finalu prišli na račun ljubitelji tenisa, v katerem glavno vlogo igrajo servisi, ne eden ne drugi sta dobila vse igre na svoj začetni udarec.

Kevin Anderson je zmagovalec teniškega turnirja v indijskem Puneju. V finalu je po treh podaljšanih igrah in dveh urah ter 45 minut igre premagal hrvaškega veterana Iva Karlovića in se po 19. finalu veselil svoje šeste turnirske zmage. Foto: Reuters

Devetintridesetletni Karlović (40. rojstni dan bo praznoval 28. februarja) je dosegel kar 36 asov, Anderson 21, Hrvat ni imel niti ene priložnosti za "break", Anderson je osem priložnosti zapravil. Tudi dve po vodstvu 6:5 v tretjem nizu, ko se je hrvaški veteran, ki se bo spet prebil med najboljših 100 igralcev sveta, skočil bo na 69. mesto, rešil z dvema asoma.

V "tie breaku" je Hrvat že vodil s 5:2, toda Južnoafričan je nato dobil pet zaporednih točk, ki so zadostovale za zmago, dvoboj je končal z asom.

Karlović, tako kot Anderson je nastopil v svojem 19. finalu (ima osem turnirskih zmag, zadnjo leta 2016), je bil najstarejši finalist turnirja ATP po letu 1997 in Avstralcu Kenu Rosewallu, ki je takrat pri 43 letih dobil turnir v Hongkongu. Že po polfinalu je postal tudi prvi teniški igralec, ki je v svoji karieri dosegel več kot 13.000 asov.

Za zmago v Aucklandu Nemka in Kanadčanka

Za zmago na teniškem turnirju WTA, ki poteka v Aucklandu na Novi Zelandiji (250.000 dolarjev nagradnega sklada), se bosta pomerili Nemka Julia Görges in Kanadčanka Bianca Andreescu. Nemka je bila v polfinalu po dveh nizih boljša od Slovakinje Viktorije Kuzmove, Kanadčanka pa od Tajvanke Hsieh Su-Wei.

Julia Görges bo poskusila osvojiti svojo sedmo lovoriko. Foto: Reuters

Görgesova, druga nosilka turnirja, je s 6:1 in 7:6 (6) premagala Kuzmovo, 152. igralka sveta Bianca Andreescu pa je, potem ko ji je morala v četrtfinalu premoč priznati Venus Williams, tokrat premagala Su-Wei. Ugnala jo je s 6:3 in 6:3.

Za 18-letno Kanadčanko bo to prvi finale, 30-letna Görgesova pa bo poskušala osvojiti sedmo lovoriko v karieri.

Izpad Osake

Na teniškem turnirju v avstralskem Brisbaneju (milijon dolarjev nagradnega sklada) bosta v finalu igrali Ukrajinka Lesija Curenko in Čehinja Karolina Pliškova, peta nosilka. Slednja je v polfinalu premagala Hrvatico Donno Vekić s 6:3 in 6:4, Curenkova pa je presenetila drugo igralko turnirja Naomi Osako in Japonko premagala s 6:2 in 6:4.

Enaindvajsetletna Osaka, zmagovalka odprtega prvenstva ZDA, je bila brez pravih možnosti proti nepostavljeni tekmici iz Ukrajine, ki je na 27. mestu na svetu. Kljub temu bo v ponedeljek pred uvodnim turnirjem sezone za veliki slam v Avstraliji na najnovejši svetovni lestvici WTA napredovala iz petega na četrto mesto.

V finalu Brisbana v moški konkurenci Nishikori in Mevedjev

V finalu teniškega turnirja ATP v avstralskem Brisbanu z denarnim skladom 590.000 dolarjev se bosta pomerila Japonec Kei Nishikori in Rus Daniil Medvedjev. Tako Japonec kot Rus sta v polfinalu v dveh nizih ugnala Francoza, prvi Jeremyja Chardyja, drugi pa Jo-Wilfried Tsongaja.

Shenzhen, WTA (750 tisoč dolarjev):

- polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Yafan Wang (Kit) 6:2, 6:1;

Alison Riske (ZDA) - Vera Zvonarjeva (Rus) 6:0, 6:1



-finale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Alison Riske (ZDA) 4:6, 7:6 (2), 6:3



Auckland, WTA (250 tisoč dolarjev):

- polfinale:

Julia Görges (Nme/2) - Viktorija Kuzmova (Slk) 6:1, 7:6 (6);

Bianca Andreescu (Kan) - Su-Wei Hsieh (Taj/3) 6:3, 6:3.



Brisbane, WTA (milijon dolarjev):

- polfinale:

Lesija Curenko (Ukr) - Naomi Osaka (Jap/2) 6:2, 6:4;

Karolina Pliškova (Češ/5) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 6:4



Brisbane, ATP (590 tisoč dolarjev):

- polfinale:

Kei Nishikori (Jap/2) - Jeremy Chardy (Fra) 6:2, 6:2;

Daniil Medvedjev (Rus/4) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 7:6 (6), 6:2.