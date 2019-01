Šok za Đokovića, ki se poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški igralec Novak Đoković je izgubil današnji polfinalni dvoboj na odprtem prvenstvu Katarju v Dohi. Od 31-letnega Srba, sicer prvega igralca na lestvici ATP, je bil na današnjem prvem polfinalnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 1.416.205 dolarjev boljši Španec Roberto Bautista Agut, ki je zmagal s 6:3, 6:7 (6) in 6:4. V ženski konkurenci je Bianca Andreescu, osemnajstletna teniška igralka, v dveh dneh poskrbela za dve senzaciji v Aucklandu. Rusinja Marija Šarapova, nekdanja prva dama na teniški lestvici WTA, si je na turnirju v Shenzhenu poškodovala levo stegensko mišico.

Bianca Andreescu, ki se je na glavni turnir v Aucklandu prebila skozi kvalifikacije, je sprva v osmini finala premagala prvo nosilko turnirja, Danko Caroline Wozniacki, v četrtfinalu pa je na kolena spravila še Američanko Venus Williams. Na koncu je Američanko premagala z izidom 6:7 (1), 6:1, 6:3. Nad tem uspehom je bila presenečena tudi mlada igralka, ki meni, da ji uspeva nemogoče.

Bianca Andreescu @Bandreescu_ (152e au monde) bat Venus Williams (39e au monde) 6-7, 6-1 et 6-3 après une remontée incroyable. Issue des qualifications, elle participera à la 1/2 finale du tournoi d'Auckland #tennis #tenniscanada pic.twitter.com/8AN5F8hrky — Meeker Guerrier (@MeekerGuerrier) January 4, 2019

"Moj cilj je bil le, da se uvrstim na glavni turnir, zdaj pa sem premagala nekaj najboljših igralk. Verjamem, da je vse mogoče, in mislim, da mi je proti Williamsovi uspelo nekaj nemogočega. Občutek je neverjeten," je po veliki zmagi povedala Bianca Andreescu, trenutno 152. igralka sveta.

Poškodba ruske zvezdnice Bo Marija Šarapova odpravila poškodbo do začetka uvodnega vrhunca leta, nastopa v Melbournu? Foto: Guliver/Getty Images Rusinja Marija Šarapova, nekdanja prva dama na teniški lestvici WTA, je na turnirju v kitajskem Shenzhenu z nagradnim skladom 750.000 dolarjev predala današnji četrtfinalni dvoboj proti Belorusinji Arini Sabalenka. Šarapova, ki je trenutno na 29. mestu lestvice WTA, si je poškodovala levo stegensko mišico. Enaintridesetletna Rusinja je prvi niz izgubila z 1:6, v drugem nizu pa je pri zaostanku 2:4 in po nasvetu svojega švedskega trenerja Thomasa Högstedta odvrgla brisačo in predala dvoboj prvi nosilki turnirja v Shenzhenu. Šarapova se je poškodovala deset dni pred začetkom prvega letošnjega turnirja za grand slam - odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Na tem turnirju je slavila leta 2008, v svoji dolgoletni karieri pa je še dvakrat zmagala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu v letih 2012 in 2014, v Wimbledonu 2004 ter odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku 2006. Vir: STA

Dobro je sezono začela tudi Hrvatica Donna Vekić, ki igra na turnirju v Brisbanu. Ta se je brez težav prebila v polfinale, kjer je v četrtfinalu premagala Belorusinjo Aliksandro Sasnovič.

Karlović in Anderson za zmago v Indiji

Devetintridesetletni Hrvat Ivo Karlović in Južnoafričan Kevin Anderson sta finalista teniškega turnirja ATP v indijskem Puneju z nagradnim skladom 590.000 dolarjev. Karlović je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Belgijca Steva Darcisa s 7:6 (3), 4:6 in 6:3, Anderson pa je bil v drugem boljši od Francoza Gillesa Simona s 6:3 in 7:6 (3).