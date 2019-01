Švica drugič zapored zmagovalka Hopmanovega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu teniškega Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic v Perthu med Nemčijo in Švico, je v ponovitvi lanskega finala ponovno slavila Švica. Tudi potek dvobojev je bil identičen, do posamičnih zmag sta prišla Švicar Roger Federer in Nemka Angelique Keber, dvoboj dvojic za zmago pa sta dobila Federer in Belinda Benčič.

Uvodni obračun dneva med tretjim igralcem sveta Švicarjem Rogerjem Federerjem in četrtim Nemcem Alexandrom Zverevom je po dveh nizih s 6:4 in 6:2 dobil 37-letni Švicar, ki letos na posamičnih dvobojih ni oddal niti niza, kar je zanj vsekakor dobra popotnica pred odprtim prvenstvom Avstralije, kjer bo branil naslov. Enaindvajsetletni Zverev je v skupinskem delu dobil vse tri obračune, tokrat pa je moral priznati premoč zimzelenemu Švicarju.

Ženski dvoboj je pripadel drugi igralki sveta Angelique Kerber, ki je s 6:4 in 7:6 (6) premagala Belindo Benčič. Slednja je tako ostala pri eni posamični zmagi na letošnji izvedbi Hopmanovega pokala, na drugi strani pa je Kerbarjeva dobila vse štiri posamične obračune. Kerberjeva je izid v zmagah izenačila, kar je pomenilo, da bo o zmagovalcu odločala igra dvojic.

V igri dvojic pa sta bila Federer in Benčičeva v izenačenem dvoboju boljša od Zvereva in Kerbarjeve. Švicarski par si je zmago v dvoboju dvojic in posledično na turnirju zagotovil po treh nizih. Prvega sta gladko s 4:0 dobila Švicarja, drugega s 4:1 Nemca, odločilni tretji niz pa je po napetem dvoboju s 4:3 pripadel Švicarjema.

Federer je prišel do tretje končne zmage na Hopmanovem pokalu. Lani je prav tako slavil z Benčičevo, leta 2001 pa je Švici, ki je prvič slavila leta 1992, prinesel zmago v paru z Martino Hingis.

Nemčiji, ki je lani igrala v prvem finalu po 23 letih, ponovno ni uspelo zmagati. Do zdaj ima dva naslova, leta 1995 sta bila zmagovalca Boris Becker in Anke Huber, pred tem pa sta bila najboljša še Michael Stich in Steffi Graf leta 1993.

Izidi, finale:



ŠVICA - NEMČIJA 2:1

Roger Federer (Švi) - Alexander Zverev (Nem) 6:4, 6:2;

Belinda Benčič (Švi) - Angelique Kerber (Nem) 4:6, 6:7 (6);

Benčič/Federer (Švi) - Kerber/Zverev (Nem) 4:0, 1:4, 4:3.