Rafaelu Nadalu pripravljajo presenečenje.

Lopez meni, da je imel Davisov pokal srečo, da je gostil Nadalov zadnji turnir, in želi odhajajočemu superzvezdniku ponuditi slovo, ki bo ustrezalo njegovi bleščeči karieri.

"Seveda je zaupno, vendar nameravamo narediti nekaj zelo posebnega zanj, proslaviti moramo njegovo kariero in zapuščino. Načrtujemo veliko stvari, več podrobnosti pa za zdaj ne smem izdati," je dejal Lopez in dodal, da so prihod v Malago napovedala številna velika športna imena.

"Vem, da skoraj vsi na svetu želijo biti prisotni ob njegovem slovesu. Novak Đoković je na Instagramu objavil, da želi biti tam, tudi Andy Murray si želi biti tam. Ne vem, ali bomo imeli sedeže za vse, a kot si lahko predstavljate, si vsi teniški igralci, ki so igrali v njegovem času, želijo biti prisotni. Enako velja tudi za predstavnike drugih športov. Nisem si mislil, da bo kdaj naše tekmovanje zasenčil nek drug dogodek," meni Lopez.

Vstopnice za zadnjo osmo tekmo Španije proti Nizozemski so bile hitro razgrabljene in Lopez se je pošalil, da bi lahko napolnili dva stadiona.

Lopez je še dodal, da nedavne uničujoče poplave na vzhodu države na priprave na Davisov pokal niso vplivale in da so skupaj s pokalom Billie Jean King in Mednarodno teniško zvezo prispevali denar španskemu Rdečemu križu.

