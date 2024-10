Rafael Nadal ima v Savdski Arabiji posebno mesto, saj so ga pred časom imenovali za ambasadorja tamkajšnjega tenisa. Prejšnji teden je bil v Savdski Arabiji ekshibicijski turnir Six Kings Slam, kamor so povabili šest igralcev. Med njimi je bil tudi Rafael Nadal, ki je v soboto za tretje mesto igral proti Novaku Đokoviću.

Ocene vrednosti so zelo različne

Španec je pred dnevi razkril, da končuje svojo profesionalno teniško kariero, kar so organizatorji turnirja izkoristili in mu podarili posebno darilo. 38-letni Španec je v dar namreč dobil zlat lopar, kar je poželo veliko zanimanja. Še vedno se v medijih in družbenih omrežjih pojavljajo ugibanja, koliko je poseben lopar vreden.

Številke so zelo različne. Prva ugibanja so bila, da bi bil lopar lahko vreden deset milijonov dolarjev (9,2 milijona evrov), nekateri so ga ocenili na milijon dolarjev (920 tisoč evrov). Po zadnjih zapisih, ti se zdijo še najbolj realni, naj bi bil lopar težek med tremi ali štirimi kilogrami, vreden pa naj bi bil med 250 (230 tisoč evrov) in 350 tisoč dolarji (322 tisoč evrov).

Skoraj vse bo pogrešal. Foto: Reuters

Majorčan je bil nad posebnim darilom navdušen. Po dvoboju z Đokovićem so ga med drugim vprašali, kaj bo po končani karieri najbolj pogrešal.

"Pogrešal bom skoraj vse," je bil jasen Nadal. "Uresničile so se mi sanje, da sem lahko igral skoraj dvajset let. Da sem imel priložnost igrati na najboljših mestih po svetu. To je nekaj, kar sem že kot otrok gledal po televiziji. Na koncu sem uresničil svoje sanje, da sem lahko postal uspešen teniški igralec," je med drugim povedal in se zahvalil za vso podporo, ki jo je med leti dobival od svojih navijačev.

Jannik Sinner je zmagovalec posebnega turnrija. Foto: Reuters

Vrtoglavi zneski

Organizatorji pa niso bili radodarni samo do Nadala, ampak tudi do preostalih igralcev. V finalu turnirja sta igrala Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Na koncu je po treh nizih slavil Italijan (6:7 (5), 6:3, 6:3 ). S tem je prejel doslej največji ček v zgodovini tenisa (5,5 milijona evrov).

Danil Medvedjev in Holger Rune sta samo za en odigran dvoboj, tega sta oba izgubila, prejela neverjetnih 1,3 milijona evra.

Preberite še: