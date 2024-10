Rafael Nadal je v soboto odigral svoj zadnji dvoboj v tujini. Njegov nasprotnik je bil Novak Đoković, s katerim sta odigrala največ medsebojnih dvobojev. Ko sta se v Savdski Arabiji pomerila nazadnje, je bil s 6:2 in 7:6 boljši srbski teniški igralec, ki mu je po dvoboju izkazal veliko spoštovanje.

Roger Federer in Rafael Nadal v Wimbledonu Foto: Guliverimage

Kdo je po njegovem mnenju največji rival?

Nole in Rafa sta odigrala 60 medsebojnih dvobojev, ampak Španec pravi, da je imel največje rivalstvo z Rogerjem Federerjem, s katerim sta v vseh teh letih postala tudi velika prijatelja. Medtem pa je rivalstvo z Novakom Đokovićem označil za neverjeten izziv.

"Đoković je bil igralec, s katerim sem največ igral, ampak po mojem mnenju je bil največji rival Roger Federer. Ko sem se pojavil v tenisu, je Federer bil že uveljavljen, on je bil tam prvi," je v uvodu za časnik As povedal danes 38-letni Španec. "V letih, ko sem bil najboljši v vseh pogledih, sta bila moja največja rivala Roger in Novak. Ampak v zgodnjih letih, ki pustijo poseben pečat, je bil to Roger. Po mojem mnenju je bilo moje rivalstvo z njima intenzivnejše, kot je bilo rivalstvo med njima. Ne vem, zakaj, ampak zdi se mi, da tudi svet to dojema tako. Pri Rogerju mi je jasno, ker je bil med nama jasen kontrast v načinu igranja in pristopu do športa. Seveda, z Novakom je bil neverjeten izziv. Na koncu je bil on igralec, ki mu je uspelo obdržati najvišjo raven igre in napreduje vsako leto. Številke pravijo, da je najboljši in eden tistih, ki se mu je uspelo izogniti poškodbam."

Čaka ga še finale Davisovega pokala. Foto: Guliverimage

"Uživajmo v zadnjem mesecu"

Nadala v njegovi zadnji sezoni čaka še eno tekmovanje, preden bo svoj lopar dokončno postavil v kot. Igral bo namreč v finalu Davisovega pokala v Malagi. In kaj bo Majorčan delal po končani karieri?

"Dobra stvar je, da se mi še ni treba odločiti, kaj želim delati. Potrebujem čas, da ugotovim, kaj želim delati. To je velika sprememba, velika sprememba v mojem življenju. Ni samo zadnjih dvajset let, ko sem bil profesionalec. Že kot otrok sem živel kot profesionalni športnik in to se končuje na Davisovem pokalu. Dajmo uživati v zadnjem mesecu. Poskušal bom biti čim bolj konkurenčen na Davisovem pokalu, potem pa bomo videli. Vzel si bom nekaj časa, da vidim, kaj hočem, in malo se bom sprostil," je še povedal Nadal.

Rafael Nadal je na OP Francije zmagal 14-krt, kar je rekord, ki ga bo težko preseči. Foto: Guliverimage/Getty Images

Njegovi večji uspehi v karieri

Rafael Nadal je eden najprepoznavnejših teniških igralcev v zgodovini in v svoji karieri je dosegel številne pomembne zmage. Med drugim tudi 22 zmag na turnirjih za grand slam. Na OP Francije (Roland-Garros) ima rekord, potem ko je na pariškem pesku 14-krat dvignil prestižno lovoriko. V Wimbledonu je zmagal dvakrat. Najodmevnejša zmaga je iz leta 2008, ko je premagal Rogerja Federerja v zgodovinskem finalu, nato je slavil še leta 2010. Leta 2009 je osvojil tudi OP Avstralije in nato še leta 2022, na OP je zmagal štirikrat (2010, 2013, 2017 in 2019).

Na olimpijskih igrah je osvojil zlato medaljo v posamični konkurenci leta 2008 v Pekingu ter zlato medaljo v dvojicah leta 2016 v Riu. Veliko zmag je zbral tudi na turnirjih serije masters. V karieri se jih je nabralo kar 36. Pri samo 24 letih je že dosegel karierni zlati slam, potem ko je zmagal na vseh štirih turnirjih za grand slam, in olimpijsko zlato, skupno pa je osvojil 92 turnirskih lovorik serije ATP.

Preberite še: