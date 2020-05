Rafael Nadal: Letošnja sezona je praktično izgubljena

"Želim si nastopiti na velikem teniškem prizorišču, a ne verjamem, da se bo to zgodilo. Če bi mi nekdo ponudil, da začnem priprave za drugo sezono, bi to takoj sprejel z odprtimi rokami," je v pogovoru za omenjeni španski časnik dejal 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in trenutno drugi igralec na lestvici ATP.

"V tem trenutku me bolj skrbi odprto prvenstvo Avstralije v začetku prihodnjega leta kot tisto, kar se bo zgodilo v drugi polovici tega leta. Letošnja sezona je praktično izgubljena, srčno upam in si želim, da bomo drugo leto znova igrali tenis," je dodal 33-letni Nadal, ki je v svoji silno uspešni karieri 12-krat osvojil odprto prvenstvo Francije v Parizu, štirikrat odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, dvakrat Wimbledon in enkrat odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Wimbledon odpadel, OP ZDA pod velikim vprašajem

Pandemija novega koronavirusa je celotno teniško sezono postavila na glavo. Najbolj sloviti turnir na svetu v Wimbledonu je že odpovedan, odprto prvenstvo Francije so iz maja prestavili na september, odprto prvenstvo ZDA pa je zaradi slabe zdravstvene slike v New Yorku še vedno pod velikim vprašajem.

Edini veliki turnir na svetu pred izbruhom pandemije v Avstraliji se je v začetku tega leta končal z zmagoslavjem Srba Novaka Đokovića, trenutno prvega igralca na mednarodni jakostni lestvici.