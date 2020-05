Šele zdaj lahko vidimo, koliko pomenijo besede Federerja

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vse časov, je pred časom na svojem profilu na Twitterju zapisal besede, ki so močno odmevale v teniškem svetu. In kot kaže zdaj, so tudi zalegle, saj sta teniški profesionalni združenji (ATP in WTA) vse bližje združenju. Veliko zaslug lahko pripišemo prav Švicarju.

Bodo besede Federerja zalegle?

Sam Duvall, predsednik uprave Topnotch Management, ki sodeluje z nekaterimi najboljšimi igralci, je eden izmet tistih, ki podpirajo ta predlog. Meni, da je ravno zdaj čas za dogovor med združenjema. Duvall je v intervjuju za SportsProMedia razkril, da tokratni pogovori omenjenih združenj niso prvi takšni. Prepričan je, da imajo besede Federerja velik pomen, in prav zanimivo bo videti, ali so bile dovolj za združitev.

"Vem, da je predsednik ATP namignil, da so vse bližje WTA. Mislim, da bi bilo to fantastično. Trenutek ne bi mogel biti boljši, saj imajo resnično čas za analizo. Imajo možnost za pogovore z različnimi organi in ugotavljanje, ali obstaja način, da bi vse skupaj delovalo."

Billie Jean King je bila ena prvih, ki je podprla misli Federerja. Foto: Gulliver/Getty Images

Razkril ji je, da je imel končno nekaj časa

Ena izmed prvih, ki je podprla Rogerja Federerja, je legendarna Billie Jean King, ustanoviteljica organizacije profesionalnih teniških igralk (WTA), ki je že od samega začetka prisotna na turneji. Uspelo ji je govoriti z 20-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam. "Imela sem možnost govoriti s Federerjem. Razlog, da je začel razmišljati o tem, je to, da je imel končno nekaj časa za razmišljanje o športu," je za CNN razkrila Billie Jean King.

Foto: Gulliver/Getty Images

Eden izmed tistih, ki so podprli idejo, je tudi Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta in član elitne četverice. Dejal je, da pričakuje odpor nekaterih igralcev, saj se spominja pogovorov z nekaterimi, ki so se pritoževali, ko se večji turnirji začeli ponujati enako visoke denarne nagrade za moške in ženske.

"Govoril sem z nekaterimi igralci. Niso bili zadovoljni s tem, da je so nagrade enako visoke. Potem sem jim rekel: 'Bi raje videli, da sploh ne bi bilo povišanja?' Odgovorili so mi: 'Da, pravzaprav imaš prav,'" je za CNN povedal Škot.

"Ne strinjajo se vsi najboljši, ampak v redu. Mislim, da imajo Federer, Nadal in Đoković zelo velik vpliv. " Foto: Gulliver/Getty Images

Becker: Mislim, da imajo Federer, Nadal in Đoković zelo velik vpliv

S to idejo se strinja tudi Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam in še danes najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu. "Roger Federer je z dobro idejo sprožil kepo, mislim, da se strinja tudi Nadal," je uvodoma povedal nekdanji trener Novaka Đokovića, ki ne vidi težav v tem, da se vsi ne strinjajo s tem.

"Ne strinjajo se vsi najboljši, ampak v redu. Mislim, da imajo Federer, Nadal in Đoković zelo velik vpliv. To, da je Federer to predlagal, veliko pove o njegovi inteligenci in tem, da mu je še kako mar za tenis," je za Laureus.com povedal Becker.

"Enake denarne nagrade so že na večjih turnirjih. Moški in dekleta zaslužijo enako, mislim, da se to ne dogaja v vsakem športu. Mi napredujemo in vedno gremo v korak s časom. Združevanje bi bil naslednji, velik korak. Morda bi lahko predlagali skupne turnirje. Nekaj jih že imamo in mislim, da bi bil to korak v pravo smer," je prepričan 52-letni Nemec.