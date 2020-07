Prvič po 36 letih so morali odpovedati teniški turnir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno najbolj uglednih azijskih teniških tekmovanj združenja WTA, vsepacifiško odprto prvenstvo Japonske, je zaradi koronavirusne pandemije prvič v zgodovini odpadlo, so danes sporočili organizatorji. Odpoved turnirja, ki ga je lani dobila Naomi Osaka, letos pa bi moral biti na koledarju novembra, sledi odpovedim vseh turnirjev WTA na Kitajskem.

Z odpovedjo turnirja, ki je sicer nepretrgoma vsako leto potekal v Tokiu od leta 1984 naprej, v Aziji na letošnjem koledarju ostaja le še en turnir WTA, oktobrsko odprto prvenstvo Koreje.

Odpoved je obenem nov velik udarec za japonski šport, potem ko so morali organizatorji zaradi svetovne zdravstvene krize konec marca poletne olimpijske igre prestaviti za leto dni.

"Skušali smo najti načine, da bi lahko vseeno izpeljali turnir. Tehtali smo turnir brez gledalcev ali z omejenim številom gledalcev. A prišli smo do sklepa, da moramo v luči varnosti vseh udeležencev letos turnir odpovedati," so zapisali organizatorji v izjavi za javnost.

Turnir, ki ga je lani kot prva Japonka po Kimiko Date leta 1995 dobila domača junakinja Osaka, so sprva le preložili s septembra na november, danes pa so ga v celoti črtali.

Odpadlo cela vrsta turnirjev

Že minuli petek pa so organizatorji teniških turnirjev na Kitajskem zaradi novih ukrepov oblasti v boju s covidom-19 odpovedali vse tam načrtovane turnirje tako v moški kot ženski konkurenci.

Kitajske oblasti so namreč v boju s pandemijo novega koronavirusa uvedle številne nove ukrepe na področju športnih tekmovanj, zaradi česar so odpovedale vse večje mednarodne dogodke na tamkajšnjih tleh.

Koledar moških tekmovanj tako ostaja brez predvidenih turnirjev v Chengduju, Zhuhaiju, Pekingu in Šanghaju, kjer bi moral potekati vsakoletni masters.

V ženskem sporedu so morali odpovedati več turnirjev in sicer v Pekingu, Wuhanu, od koder se je v svet ob koncu lanskega leta razširil novi koronavirus, Nanchangu, Zhengzouju, Zhuhaiju, Guangzhouju in zaključni turnir osmerice v Shenzhenu.

Sezona WTA se bo po koronavirsnem premoru predvidoma nadaljevala 3. avgusta s turnirjem v Palermu.