Pretresljiva grožnja: "Če kdo pozna tega idiota …"

Holger Rune je v soboto igral polfinale turnirja v Acapulcu, kjer je po treh nizih izgubil proti Norvežanu Casperju Ruudu (6:3, 3:6, 4:6). Aneke Rune se je odločila, da bo zapisane besede delila in na nek način dala vedeti, kaj vse morajo prenašati teniški igralci.

Aneke še zdaleč ni bila prva, ki se je odločila za takšno potezo. Med drugim so to naredili že Darja Kasatkina, Linda Noskova, Anastazija Pavljučenkova in dekle Taylorja Fritza Morgan Riddl …

Sporočil je, da ga bo čakal in mu zasadil nož v vrat

Namesto da bi se mladi danski igralec veselil uspešnega tedna, potem ko se mu je v ekipi znova pridružil Patrick Mouratoglu, je dobil zastrašujočo grožnjo.

Neznanec je zapisal, da ga bo čakal in mu zasadil nož v vrat ter mu nato še odsekal glavo. In to bo tudi lekcija za vse ostale … Besedilo je delila mati 20-letnega Danca in ob tem zapisala: "Če kdo pozna tega idiota, naj mu pove, da je grožnja s smrtjo nezakonita."

Foto: Instagram

Paula Badosa je ena izmed številnih, ki so ji grozili. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Grožnje prek družbenih omrežij so že kar nekaj časa resna težava. Predvsem mlade igralke in igralci, ki so neizkušeni, se s takšnimi grožnjami težko soočajo.

Že pred leti je Sofia Žuk, nekdanja čudežna deklica, ki je v ženskem tenisu veliko obetala, razkrila, da je zaradi objavljenih fotografij dobila kar nekaj resnih groženj. In da se očitno nekateri še vedno niso sprijaznili z dejstvom, da je nehala trenirati in se posvetila fotografiji oziroma manekenstvu.

Pred dvema letoma je o tem spregovorila tudi španska teniška igralka Paula Badosa, nekdaj druga igralka sveta. Predvsem takrat, ko je postala znana, so ljudje od nje pričakovali, da bo zmagala vsak dvoboj. "Ne razumem, kako me lahko ljudje sovražijo, če me sploh ne poznajo. Težko je razumeti ljudi, ki te obtožujejo in obsojajo. Vsi imajo svoje mnenje in veliko mnenj ni dobrih. Prebereš veliko stvari, ki te prizadanejo."

Lani se je za svoje življenje zbala srbska teniška igralka Natalija Stevanović, ki je razkrila, kakšna sporočila prejema. "Kaj naj rečem po tem? Se moram bati za svoje življenje, ker sem zaradi poškodbe izgubila dvoboj? Športniki dajo na igrišču vse od sebe in tovrstne grožnje so nekaj resnega. To objavljam prvič, ker sem že naveličana takšnih sporočil po tem, ko ne zmagam."

Preberite še: