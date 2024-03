"Sramota" #video

Na teniškem turnirju v Dubaju je prišlo do bizarnega konca dvoboja, potem ko so Andreja Rubljova izključili s turnirja, ker naj bi preklinjal proti linijskem sodniku. Kaj čaka ruskega teniškega igralca in ali se bo pritožil?

Video: Reuters

V petek zvečer se je zgodil eden najbolj nenavadnih zaključkov dvoboja v polfinalu turnirja v Dubaju. Andrej Rubljov je brez dvoma šel prek meje dovoljenega, ampak mnogi se sprašujejo, ali si je s svojim dejanjem zaslužil izključitev s turnirja. A tudi sam je že pred časom priznal, da se bo moral naučiti brzdati svoja čustva.

Prisegel je pri bogu

Petemu igralcu sveta je v zaključku tretjega, odločilnega niza počil film. Šel je neposredno proti linijskem sodniku in mu nekaj zabrusil v obraz. Nadzornik turnirja Roland Herfel je kmalu za tem prišel na igrišče v spremstvu rusko govorečega sodnika, ki je trdil, da je Rubljov preklinjal v svojem jeziku. Rubljov je to vztrajno zavračal in trdil, da je govoril v angleščini. "Nisem rekel f...! Prisežem pri bogu."

Po navadi si pri takšnem dejanju igralec prisluži opozorilo, a se je glavna sodnica dvoboja Miriam Bley odločila za veliko bolj radikalno potezo in igralca izključila s turnirja. Kazahstanec Aleksander Bublik je predčasno dobil dvoboj in se uvrstil v finale.

Rubljov je to vztrajno zavračal in trdil, da je govoril v angleščini. Foto: Reuters

Kazen je lahko še veliko hujša

Tukaj pa se zgodba po vsej verjetnosti še zdaleč ni končala. Če za primer vzamemo kaznovanje Aleksandra Zvereva iz leta 2022 iz Acapulca, Rubljova čaka še precej hujša kazen. Zverev je bil sprva kaznovan s 40 tisoč dolarji kazni in odvzetimi točkami. Pozneje je dobil še 25 tisoč dolarjev kazni in pogojno osemtedensko prepoved igranja na turneji ATP.

A če je Rubljov prepričan, da ni izrekel besed, ki mu jih očitajo, bi lahko razmislil o pritožbi na to odločitev in s tem lahko povzročil težave vodilnim ljudem ATP.

Španec je prepričan, da v tenisu potrebujejo VAR

Na družbenih omrežjih se je že odzvalo kar nekaj ljudi, med njimi tudi uspešni španski teniški igralec Alejandro Davidovich Fokina. "Zelo nepošteno je, kako so diskvalificirali Rubljova. Ne da bi prej preverili, ali ga je linijski sodnik pravilno razumel. To bi bilo treba preveriti in spremeniti. Sramotno. V tenisu potrebujemo VAR," je zapisal trenutno 24. igralec sveta.

Oglasila se je tudi Darja Kasatkina, 12. igralka sveta. Rusinja je odločitev označila za nekakšno "šalo". "Torej lahko igralca preprosto izključiš, mu vzameš točke in denar, ne da bi preveril posnetek? Kašna šala, še ena potrditev, da v tenisu potrebujemo VAR in na vseh teniških turnirjih elektronskega linijskega sodnika (hawk eye)."

Nenazadnje se je Rusu v bran postavil tudi Aleksander Bublik. Foto: Reuters

Močno dvomi, da je rekel kaj takšnega

Nenazadnje se je Rusu v bran postavil tudi Aleksander Bublik, njegov nasprotnik v polfinalu. Ta je že na igrišču dejal, da zaradi njega lahko brez težav nadaljujejo. "Močno dvomim, da je Andrej rekel nekaj norega, ker ni tak človek. Ampak mislim, da so takšna pravila. To so naredili, sledili so proceduri. Ni veliko za povedati. Oba bi si zaslužila zmago. Škoda, da se je tako končalo," je po dvoboju povedal Bublik.

