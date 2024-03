"Dekle je delalo vse narobe"

Emma Raducanu, ena najbolj priljubljenih teniških igralk ta trenutek, se je v zadnjem času večkrat znašla pod hudimi kritikami ljubiteljev tenisa. Njen agent Max Eisenbud jo vztrajno brani in prepričan je, da se bo vrnila med najboljše in osvojila še mnogo prestižnih turnirjev.

Max Eisenbud je dejal, da so kritike na račun Emme Raducanu večkrat zlonamerne. Spomnimo, šele 21-letna teniška igralka je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA in postala prva igralka v zgodovini tega športa, ki je na turnirju za grand slam zmagala kot kvalifikantka. Kmalu po neverjetnem uspehu se je soočala s poškodbami in mnogi so se spraševali, ali se bo sploh še kdaj vrnila med najboljše. Eisenbud vztraja, da bo zmagala na še veliko največjih turnirjih.

Ljudje ne bi smeli biti zlonamerni

Britanki se od zmagoslavja leta 2021 na turnirjih za grand slam ni uspelo prebiti čez tretji krog, kar je tudi posledica njenih poškodb (tri operacije op. p.), zaradi katerih je spustila večino lanske sezone.

"Vse je delala narobe. Preskočila je vsak korak. Zmagala je na OP ZDA, šla je na naslednji turnir in ni niti vedela, kje je prostor za igralce, prav tako ni vedela, kje so igrišča za treninge. Mislim, da je narobe biti kritičen tako do nje kot do kateregakoli drugega igralca. Še vedno se išče. Menim, da ljudje ne bi smeli biti zlonamerni," je povedal Max Eisenbud v podkastu Andyja Roddicka, nekdanjega teniškega igralca.

Emmo so veliko kritizirali tudi zaradi pogoste menjave trenerjev, saj jih je v kratkem času zamenjala kar pet. Pred letošnjo sezono je v svojo ekipo povabila Nicka Cavadaya, trenerja, ki je z njo delal že v mladinskih letih, kar pomeni, da jo dobro pozna.

Eisenbud ob tem priznava, da bi bilo bolje, da bi imela bolj ustaljeno ekipo, ampak o tem ne odloča on in tudi ni nujno, da se on s tem strinja. "Videti je, da to pri njej deluje. Kot agent lahko rečem: 'Ta je naredil to na ta način.' Zdi se, da so v njeni družini zadovoljni in to moram spoštovati."

"Morda se spremeni, morda tudi ne, ampak je zelo pridna. Tenis je njena prednostna stvar. Da, ljudje želijo videti, da dela druge stvari. Toda ko vidim način njenega dela in kako je pametna, verjamem, da bo osvojila še več turnirjev za grand slam.

Še vedno dobiva posebna povabila

Raducanujeva je letos igrala na štirih turnirjih, ob tem pa zbrala tri zmage in štiri poraze. Nazadnje je igrala na turnirju v Dohi, kjer se je poslovila že v uvodnem krogu.

Kljub temu je še vedno zelo zanimiva za največje turnirje, saj je trenutno 252. igralka dobila posebno povabilo organizatorjev turnirja v Miamiju, ki se začne 17. marca. Še vedno čaka, ali bo dobila posebno povabilo na turnir v Indian Wellsu.

Leta 2021, kmalu po njeni izjemni zmagi, so ji marketinški strokovnjaki napovedali, da bo velik magnet za sponzorje. In niso se motili, saj naj bi svetovne znamke stale v vrsti, da bi jo dobile za svoje oglaševalske kampanje. Zelo neposreden je bil Mark Borkowski:

"V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima več kulturnih korenin. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je pred tremi leti za SunSport povedal Borkowski.

