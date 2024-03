Rubljova izključili po vpitju na linijskega sodnika

Rubljova so diskvalificirali v tretjem nizu polfinalnega dvoboja, ko je prvi niz dobil po podaljšani igri s 7:6 (4), drugega izgubil po podaljšani igri s 6:7 (5), v tretjem pa zaostajal s 5:6.

Večino odločilnega niza je zaznamoval prepir med Bublikom in sodnico na stolu Miriam Bley o času uvedbe novih žogic v igro.

Izrečena mu je bila tudi kršitev kodeksa zaradi nešportnega vedenja, ker je v jezi uporabljal nespodoben jezik.

Vendar pa je bil peti igralec sveta Rubljov tisti, ki so ga diskvalificirali, ko se je po zadnji igri močno razjezil in zavpil na uradno osebo. Linijski sodnik je trdil, da ga je drugi nosilec turnirja v Dubaju preklinjal v ruščini.

WOW! Rublev has just been DEFAULTED from the Dubai semi finals. At 5-6 in final set, Rublev was 4-2 40-0 up in final set. He's been defaulted for intimidating the official and swearing at him in Russian.



My initial thought is it's a very harsh default? pic.twitter.com/7SiEFJ861u