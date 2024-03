De Minaur bo branil zmago v Acapulcu, Humbert zmagovalec Dubaja

De Minaur je priznal, da je bil v polfinalu zelo težko. Izgubil je drugi niz, nato je tekmec začel popuščati.

"Takšne situacije kot igralec težko nadzoruješ, saj si ob zdravstvenih težavah tekmeca vedno v dvomih. Ena misel je, samo vračaj žogico in ga pusti, da se utrudi in zgreši. V resnici pa moraš ohraniti isti način igre, ki je pripeljal do te situacije na terenu. V vsem skupaj se nato težko zbereš," je dejal zmagovalec.

Draper, ki je na turnirju do polfinala izgubil vsega 11 iger, v tretjem nizu ni zdržal in ko mu je tekmec drugič zaporedoma odvzel servis, je dvoboj predal.

V finalu se bo De Minaur pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, ki je v treh nizih izločil drugopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 3:6, 6:3 in 6:4.

Humbert zmagovalec Dubaja

Francoz Ugo Humbert je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Dubaju z nagradnim skladom 2,87 milijona evrov. Humbert je za svoje šesto slavje na turnirjih najvišje ravni ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:4, 6:3. Dvoboj je trajal uro in 27 minut.

Petindvajsetletni Humbert je šestič igral v finalu na najvišji ravni in še šestič zmagal. Pred Dubajem je bil najboljši pretekli mesec v Marseillu ter še v Metzu (2023), Halleju (2021) ter leta 2020 v Antwerpnu in Aucklandu.

Francoz bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP najvišje doslej, saj bo napredoval na 14. mesto. Tudi Bublik bo v ponedeljek najvišje v karieri in bo kot prvi Kazahstanec v zgodovini zasedel mesto med najboljšimi 20. Odvisno od razpleta turnirja v čilskem Santiagu bo bodisi 19. bodisi 20.

Bublik je sicer igral v 11. finalu na najvišji ravni, drugič na turnirjih serije ATP 500, a ostal pri štirih lovorikah v karieri.

V finale je 26-letni Kazahstanec napredoval, potem ko je bil v petek njegov tekmec, Rus Andrej Rubljov, diskvalificiran. Drugi nosilec je globoko v tretjem nizu žalil linijskega sodnika in preklinjal, zaradi česar ga je glavni sodnik dvoboja diskvalificiral.

* Dubaj, ATP 500 (2.870.855 evrov):

- finale:

Ugo Humbert (Fra) - Aleksander Bublik (Kaz/7) 6:4, 6:3. * Santiago, ATP (684.773 evrov):

- četrtfinale:

Corentin Moutet (Fra) - Nicolas Jarry (Čil/1) 7:6 (5), 7:6 (3)

Alejandro Tabilo (Čil/4) - Luciano Darderi (Ita) 6:0, 7:5;

Pedro Martinez (Špa) - Arthur Fils (Fra/3) 6:3, 6:7 (5), 6:2;

Sebastian Baez (Arg/2) - Jaume Munar (Špa/8) 6:4, 6:4; * San Diego, WTA (850.183 evrov):

- četrtfinale:

Jessica Pegula (ZDA/1) - Ana Blinkova (Rus) 6:1, 2:6, 6:2;

Anastasija Pavljučenko (Rus/4) - Marta Kostjuk (Ukr/6) 6:3, 4:6, prekinitev;

Emma Navarro (ZDA/3) - Daria Saville (Avs) 6:4, 6:2;

Katie Boulter (VBr) - Donna Vekić (Hrv/7) 6:4, 6:3; * Austin, WTA (246.340 evrov):

- četrtfinale:

Anhelina Kalinina (Ukr/1) - Diane Parry (Fra/5) 1:6, 6:4, 6:2;

Wang Xiyu (Kit/6) - Danielle Collins (ZDA/3) 6:2 - predaja;

Yuan Yue (Kit/8) - Wang Yafan (Kit) 6:3, 7:5;

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Anastasija Sevastova (Lat) 4:6, 1:2, b.b.; * Acapulco, ATP ((2.032.980 evrov):

- polfinale:

Alex De Minaur (Avs/3) - Jack Draper (VBr) 6:3, 2:6, 4:0, b.b.;

Casper Ruud (Nor/6) - Holger Rune (Dan/2) 3:6, 6:3, 6:4;

