Pred desetimi dnevi ga je odpihnil z igrišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novaka Đokovića, prvega igralca sveta, tokrat čaka Jan-Lennard Struff iz Nemčije, ki je na svetovni lestvici uvrščen na 29. mesto. Nazadnje sta se srečala pred desetimi dnevi, ko mu je srbski zvezdnik predal samo tri igre (6:3, 6:1).

Teniška poslastica se obeta med Grkom Stefansom Cicpasom in Hrvatom Borno Ćorićem. Na osrednjem igrišču se bosta udarila tudi Kanadčan Denis Šapovalov in domačin Taylor Fritz, medtem ko se bosta na stadionu Louis Armstrong udarila peti nosilec Aleksander Zverev in Adrian Mannarino.

Zanimivejši dvoboji:



Novak Đoković (Srb, 1) - Jan-Lennard Struff (Nem)

Stefanos Cicicpas (Grč, 4) - Borna Ćorić (Hrv, 27)

Denis Šapovalov (Kan, 12) - Taylor Fritz (ZDA, 19)

Aleksander Zverev (Nem, 5) - Adrian Mannarino (Fra, 32)