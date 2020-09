Serena Williams tokrat proti Rusinji, veliki dvoboj Belorusinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sereno Williams v drugem krogu OP ZDA čaka Rusinja Margarita Gasparyan. Za Sereno je to že 20. nastop na tem turnirju, na katerem je do zdaj svojila šest turnirskih zmag.

Serena Williams in Margarita Gasparyan sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja in oba sta pripadla 38-letni Američanki. Serena že nekaj časa lovi 24. lovoriko na turnirjih za grand slam, saj bi se s tem izenačila z legendarno Margert Court.

Obeta se zanimiv beloruski dvoboj. Med seboj se bosta udarili Viktorija Azarenka, nekdanja prva igralka sveta, in Aryna Sabalenka, ki je postavljena kot peta nosilka turnirja. Azarenka je prejšnji konec tedna prvič po štirih letih zmagala turnir in pokazala, da je v dobri formi. Igralki sta do zdaj med seboj igrali le en dvoboj, tega je lani na OP ZDA z 2:1 dobila Sabalenka.

Zmagovalka OP Avstralije Sofia Kenin bo igrala z najstnico Leylah Fernandez iz Kanade. Igralki se do zdaj še nista pomerili.