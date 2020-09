Konec slovenskih nastopov v New Yorku, Osaka z novo masko proti Ukrajinki

V ženski konkurenci OP ZDA bo spet na teniško igrišče stopila Naomi Osaka, ki je v New Yorku že zmagala leta 2018. V ženskih dvojicah je Andreja Klepač v paru z Lucie Hradecko izgubila in končala nastope na turnirju.

Naomi Osaka je na letošnjem OP ZDA zelo na očeh javnosti, saj vsakokrat na igrišče pride z masko, na kateri je napisano ime ene od žrtev rasističnega nasilja. Mlada Japonka je do zdaj pokazala zelo dobre igre. Tokrat bo njena nasprotnica Ukrajinka Marta Kostyuk, 137. igralka sveta. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na delu bo Petra Martić. Hrvatica, ki je postavljena kot osma nosilka, bo igrala proti 20-letni Rusinji Varvari Gračevi. Letos sta igrali v Pragi, kjer je bil boljša Martićeva.

Po porazu Andreje Klepač v dvojicah Slovenija na OP ZDA nima več svojih predstavnikov. Foto: Guliver/Getty Images

Klepačeva se je poslovila

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je končala nastope v New Yorku. V konkurenci ženskih dvojic sta bili od 34-letne Klepačeve in leto dni starejše Čehinje Lucie Hradecke v drugem krogu boljši Američanki Asia Muhammad in Taylor Townsend, ki sta po dveh urah in sedmih minutah zmagali s 6:3, 6:7 (6) in 6:0.

Slovensko-češka naveza je v uvodnem krogu ukanila romunsko-špansko kombinacijo Raluca Olaru/Sara Sorribes Tormo s 6:3 in 6:2.

Klepačeva je bila zadnja slovenska predstavnica na slovitem turnirju v Flushing Meadowsu z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev.

Zanimivejši dvoboji:



ženske dvojice:

- 2. krog:

Asia Muhammad/Taylor Townsend (ZDA) : Andreja Klepač/Lucie Hradecka (Slo/Češ) 6:3, 6:7 (6), 6:0.



posamezno:

Naomi Osaka (Jap, 4) - Marta Kostyuk (Ukr)

Petra Marti (Hrv, 8) - Varvara Gračeva (Rus)

