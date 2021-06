Poškodbe: kaj se dogaja na osrednjem igrišču Wimbledona?

V torek smo lahko v zelo kratkem času na osrednjem igrišču videli dve hudi poškodbi. Tako hudi, da sta morala igralka in igralec predati dvoboj. Sprva se je na tleh znašel Adrian Mannarino. Za njim pa še Serena Williams.

Foto: Guliverimage

Že v ponedeljek je po dvoboju proti Jacku Draperju Novak Đoković razlagal, da se ne spomni, kdaj se je tolikokrat znašel na tleh. Tudi Andy Murray je na družbenih omrežjih zapisal, da je na osrednjem igrišču izjemno spolzko.

Federer, ki je igral proti Mannarinu, je ugibal, da je "bolj spolzko, ko je zaprta streha", potem ko je bila ta v ponedeljek in torek dlje časa zaprta. "Treba se je gibati zelo previdno. Zdi se mi, da je pod streho bolj spolzko," je povedal Federer, ki so mu na novinarski konferenci povedali, da se je poškodovala tudi Serena Williams. "Grozno je, da se to zgodi v dveh dvobojih zapored in da se to zgodi tudi Sereni. Ne morem verjeti," je še dejal švicarski teniški virtuoz.

Poškodba Adriana Mannarina

Roger Federer advances to the second round of #Wimbledon after Adrian Mannarino went down with an apparent knee injury.



Mannarino tried to continue, but ultimately had to retire. pic.twitter.com/AlAZqK4Xb6 — ESPN (@espn) June 29, 2021

Kaj so povedali prireditelji

Po dveh poškodbah so se odzvali tudi organizatorji turnirja. Ti so dejali, da sta bila ponedeljek in torek v zadnjem desetletju ena najbolj deževnih. Zaradi tega so morali za dalj časa zapreti strehi na osrednjem igrišču in na igrišču števila ena.

"To je čas, ko je trava najbolj bujna in zelena. To povzroči še dodatno vlago na naravni površini. Z vsako odigrano tekmo bodo igrišča bolj utrjena" so zapisali britanski organizatorji.

Veliko razočaranje Serene Williams Foto: Guliverimage

Serena Williams igrišče zapustila v solzah

Manarinno, ki se je zelo dobro boril proti Federerju, je dejal, da je ob padcu v kolenu zaslišal grd pok. "Igrišče je bilo vsekakor spolzko. Nisem mogel spreminjati smeri gibanja in ni bilo prijetno," je povedal 33-letni Mannarino.

Serena Williams, ki je imela že pred tem močno povito desno stegno, je prav tako zdrsnila na osnovni črti. Torej na podobnem mestu kot Mannarino. Odšla je z igrišča, kjer so ji nudili pomoč, a je pozneje predala dvoboj in v solzah zapustila igrišče.