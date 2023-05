V nedeljo se začne Roland Garros, največji teniški turnir na pesku. A letos bo drugačen, saj na njem ne bomo mogli spremljati Rafaela Nadala, tako imenovanega kralja peska. Številne zanima, kako se bo Novak Đoković tokrat znašel med mladci, ki vse bolj pritiskajo in ne poznajo milosti. Kdo bi lahko letos med moškimi in ženskami zmagal? V posamični konkurenci bo od naših igrala le Tamara Zidanšek.

Rafael Nadal je na pariškem pesku igral vse od leta 2005 in v tem obdobju zmagal kar 14-krat. To je dosežek, ki ga bo zelo težko preseči.

Rafael Nadal je lani na OP Francije osvojil že 14. zmago. Letos ga zaradi poškodbe ne bomo videli igrati. Foto: Reuters

Ne samo zaradi uspehov, ampak tudi velikodušnosti

Nadal ni bil priljubljen le zaradi svojih uspehov, ampak tudi zaradi svoje hvaležnosti, velikodušnosti in prijaznosti do navijačev po vsem svetu. Na Roland Garrosu so ga francoski navijači vzeli skoraj za svojega. Zato se bo njegova odsotnost na turnirju še kako poznala. Nekateri menijo, da bo OP Francije brez Majorčana izgubil vrednost.

Prav tako se postavlja vprašanje, kako dolgo bo Španec lahko še vztrajal na teniških igriščih. Pred kratkim je napovedal, da bo leto 2024 verjetno njegovo zadnje leto na turneji, kar pomeni, da bo imel le še eno priložnost, da osvoji 15. zmago na Roland Garrosu. Ali ga bo?

Novaku Đokoviću zagotovo ne bo lahko. Foto: Guliverimage

Kako bo Đoković plesal med mladimi volkovi?

Kljub odsotnosti Nadala se nam vseeno obeta zanimiv in dober tenis. Zadaj so mladci, ki so lačni uspehov in ki bi radi končno začeli prevzemati vodilno vlogo v svetovnem tenisu. Med te zagotovo spadajo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Holger Rune. Zanimivo bo videti, kako se bo med mladimi "volkovi" znašel Novak Đoković.

Kaj sploh reči o srbskem teniškem zvezdniku? Zdi se, da so mu ob odsotnosti Nadala na široko odprta vrata, da osvoji še 23. zmago na turnirju za grand slam in postane igralec z največ naslovi na turnirjih velike četverice. Kljub nihanjem v formi je Đoković še vedno izjemno nevaren in vselej pripravljen na velike turnirje. Njegova motivacija in borbeni duh ga naredita svojevrstnega. Zato s svojimi bogatimi izkušnjami nedvomno spada v ožji krog favoritov za zmago.

Foto: Reuters

Zelo zanimivo bo spremljati Danila Medvedjeva, zmagovalca turnirja v Rimu. Čeprav se Rus veliko bolje počuti na trdi podlagi, je z zmago na turnirju serije masters v Rimu pokazal, da se na rdečem pesku že veliko bolje znajde. Njegova forma je trenutno na zelo visoki ravni, ob tem pa ne smemo pozabiti, da ima tudi on že kar nekaj izkušenj in uspehov z največjih turnirjev.

Norvežanu Casperju Ruudu je lani uspel preboj s finalom na odprtem prvenstvu Francije in odprtem prvenstvu ZDA. Kljub nekoliko nestalni formi v letošnjem letu je Ruud sposoben presenetiti in doseči dober rezultat na pesku.

Poleg omenjenih igralcev je še kar nekaj tistih, ki se lahko zavihtijo na vrh. Slovenskih predstavnikov med moškimi nimamo, v mladinski konkurenci, ki se bo predstavila konec naslednjega tedna, bo slovenske barve branil Matic Križnik.

Foto: Guliverimage

Ali prihaja obdobje velike trojice?

V zadnjih nekaj letih smo v ženskem tenisu videli veliko različnih zmagovalk. Pravzaprav je bilo težko zapolniti vrzel, ki jo je za seboj pustila Serena Williams, potem ko se je Američanka skoraj pred enim letom upokojila. Sprva se je zdelo, da bo ženska teniška druščina od zdaj veliko bolj mešana, a vseeno so v zadnjem času začele izstopati tri igralke: Iga Swiatek, Arina Sabalenka in Elena Ribakina.

In prav za te tri se zdi, da lahko na OP Francije posežejo po zmagi. Vsekakor to vodi v zdravo rivalstvo in že se pojavljajo ugibanja, ali nas v prihodnjih letih čaka obdobje ženske velike trojice. Takšne, kot smo jo poznali že pri moških (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković).

Kako visoko lahko poseže Coco Gauff? Foto: Reuters

V ozadju je še nekaj igralk, ki lahko omenjeni trojici dobro premešajo štrene. Ena izmed njih je tudi Američanka Jessica Pegula, trenutno tretja igralka sveta.

Pegula še nikoli ni osvojila turnirja za grand slam, pravzaprav je zmagala le na dveh turnirjih serije WTA, kar se zdi za tretjo igralko sveta kar nekoliko nenavadno. Večkrat je bila blizu zmage na turnirjih za grand slam, vendar dlje od četrtfinala še ni prišla. Se bo letos zanjo na Roland Garrosu kaj spremenilo?

Zanimivo bo spremljati Coco Gauf. Šele 19-letna ameriška igralka se dobro znajde na pesku Roland Garrosa. Leta 2021 je v svojem šele drugem nastopu prišla do četrtfinala, leto pozneje pa se je uvrstila že v finale, ko je izgubila proti Igi Swiatek, Zdi se, da trenutno 6. igralka sveta zmeraj bolj napreduje. V Parizu ji gre vsako leto bolje in ni razloga, da letos ne bi še izboljšala svojega uspeha.

Tamara Zidanšek se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Med posameznicami le Tamara Zidanšek

Med posameznicami slovensko čast rešuje Tamara Zidanšek. Ta se je leta 2021 prebila do polfinala Pariza, letos pa se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. V prvem krogu bo njena tekmica 19. igralka sveta Kitajka Qinwen Zheng, ki je lani s kitajsko reprezentanco gostovala v Velenju in takrat izgubila proti Kaji Juvan.

Med dvojicami bosta od Slovenk igrali Zidanškova in Jakupovićeva. Prva bo moči združila z Egipčanko Mayar Sherif, druga pa z Rusinjo Angelino Gabujevo.

