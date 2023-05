Slovenija bo vendarle imela igralko na OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končujejo se zadnji turnirji pred drugim grand slamom v letošnji sezoni, OP Francije. V finalu turnirja v maroškem Rabatu bosta igrali Julia Grabher in Lucia Bronzetti. Končale pa so se tudi kvalifikacije za OP Francije, uspešno za Tamaro Zidanšek, ki je premagala Aliono Bolsovo iz Španije s 6:2 in 7:6 ter se po uri in 38 minutah igre uvrstila v glavni del Rolanda Garrosa.

Petindvajsetletna Tamara Zidanšek je kot edina Slovenka napredovala v tretji krog kvalifikacij in zdaj še na glavni turnir drugega grand slama sezone. V sredo sta izpadli Kaja Juvan in Polona Hercog, že v ponedeljek se je poslovila Dalila Jakupović.

Zidanšek, ki je bila četrta nosilka pariških kvalifikacij, je na servis tekmice v uvodni igri izgubila le eno točko in po manj kot dveh minutah povedla. Na podoben način, z eno izgubljeno točko, je dobila tudi drugo igro. Po desetih minutah je vodila s 3:0 ter dobila prvo točko v četrti igri. Tam se ji je ustavilo in tekmica je z brejkom znižala na 1:3. A se je Slovenka hitro pobrala in dobila naslednji igri za 5:1. Po pol ure igre je dobila niz s 6:2.

Tamara Zidanšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida Španka Aliona Bolsova moldavskih korenin je s servisom začela tudi drugi niz in ga ponovno izgubila, po desetih minutah drugega niza je bilo 2:0. V tretji igri je Zidanšek že vodila s 40:0, a je tekmici uspelo izenačiti, nato je izkoristila prvo prednost za znižanje na 1:2. Po vodstvu Zidanškove s 30:0 so vse naslednje točke pripadle tekmici, ki je tako z drugim brejkom izenačila na 2:2. Zidanšek ji je takoj vrnila in znova povedla, naslednjo servisno igro pa je izgubila (3:3). Brez izgubljene točke je Konjičanka dobila sedmo igro na servis tekmice.

Bolsova je v osmi igri vodila s 40:0, a je Zidanšek izenačila, vendar ji servisne igre ni uspelo osvojiti (4:4). Deveta igra je z eno izgubljeno točko znova pripadla Slovenki, ki je nato servirala za zmago. Znova je tekmica povedla s 40:0 in takoj nato izenačila na 5:5. Španka je nato dobila še svoj servis za vodstvo s 6:5. Zidanšek je izenačila v dvanajsti igri in dobila prvo točko še v podaljšani igri, v kateri je povedla s 4:1 in 6:3. Tamara Zidanšek je nato dobila svoj drugi servis za končno zmago.

Stephensova brez finala Rabata

Sloane Stephens Foto: Gulliver/Getty Images Avstrijka Julia Grabher je po hudem boju ugnala Argentinko Julio Riero s 6:1, 3:6 in 7:6 (6). Veliko bolj prepričljiva je bila Italijanka Lucia Bronzetti, ki je drugi nosilki Sloane Stephens iz ZDA prepustila le dve igri za zmago s 6:1 in 6:1.

Grabher, 74. igralka sveta, bo prvič igrala v finalu turnirjev WTA, Bronzetti, ki je teden začela na 102. mestu lestvice WTA, pa je v svojem prvem in doslej edinem finalu izgubila. V Palermu jo je julija lani premagala Romunka Iina Camelija Begu.

Rabat, WTA:



Polfinale:

Julia Grabher (Avt) - Julia Riera (Arg) 6:1, 3:6, 7:6 (6);

Lucia Bronzetti (Ita) - Sloane Stephens (ZDA/2) 6:1, 6:1.