Od depresije in alkoholizma do solz sreče #video

Lucas Pouille je po četrtkovi zmagi v zadnjem krogu kvalifikacij obsedel v solzah, saj je bil še pred manj kot letom dni v zelo težkem položaju. Kot je sam razkril, je dosegel dno. Toda očitno se mu je uspelo vrniti na pravo pot, saj se je uvrstil v glavni del domačega turnirja. Ob odhodu z igrišča ga je čakal pobiralcev žogic, v rokah pa je držal hčerko.

Pouille je v finalu kvalifikacij premagal 22. nosilca kvalifikacij Jurija Radionova (1:6, 7:5, 6:0). To je zanj prva uvrstitev na glavni turnir, potem ko je lani v Parizu prejel posebno povabilo, a se moral posloviti že v prvem krogu.

