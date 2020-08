OP ZDA: Malo rinejo z glavo skozi zid

Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije, je v luči teniškega festivala v Portorožu predstavil svoj pogled na organizacijo največjih turnirjev (OP ZDA). V Portorožu so se zbrali tudi nekateri naši najboljši igralci, ki so v sklopu slovenske reprezentance za Davisov pokal opravili nekaj skupnih treningov. Ta čas pa so izkoristili tudi za prijetno druženje.

Spomnimo, da je bil tenis eden prvih športov pri nas, ki se je lahko začel igrati. Pri teniški zvezi so se zelo trudili, da so lahko čim prej začeli organizirati tekmovanja. Zdaj beležijo od dva- do trikrat večjo obiskanost.

"Po tej plati lahko rečem, da vodimo koronavirus z 1:0. Zavedamo se, da za tenis ni perspektivno, da ni mednarodnih tekmovanj in turnirjev. Verjamem, da igralci trpijo in komaj čakajo, da se turnirji začnejo."

Gregor Krušič: Na dva dni pošljejo dopolnjena navodila, tako da jim že komaj sledimo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Komaj sledijo navodilom

Da je udeležba na domačih teniških turnirjih povečana, dokazuje udeležba tudi na letošnjem teniškem festivalu. Okrog tisoč otrok se bo v roku tedna dni udeležilo tega teniškega festivala. Letos so zaradi same zakonodaje festival raztegnili na štirinajst dni, tako da bo vse po predpisih. V mlajših kategorijah bodo nastopili tudi tuji igralci, kar je še dodaten organizacijski zalogaj.

"Sama navodila za mednarodna tekmovanja med mlajšimi kategorijami (U12, U14 in U16) in tekmovanja ITF so zelo jasna. Po mojem mnenju jih je še preveč. Na dva dni pošljejo dopolnjena navodila, tako da jim že komaj sledimo. Navodila so striktna, a se jim z veseljem prilagodimo, da lahko sploh začenjamo tekmovati."

Foto: Guliver/Getty Images

Bodo na OP ZDA sploh prišli vsi najboljši?

Krušič se ni mogel izogniti premisleku o organizaciji OP ZDA. Nekateri najboljši igralci, med njimi tudi Rafael Nadal, so že odpovedali sodelovanje. Prva tako udeležbe še ni potrdil Novak Đoković, prvi igralec sveta. In kakšen je pogled direktorja naše zveze?

"Vse kaže, da turnir bo. Malo rinejo z glavo skozi zid, ampak v želji, da se vse skupaj nadaljuje. Videli smo lahko že odpovedi nekaterih najboljših igralcev. Vprašanje je, ali bodo na OP ZDA prišli najboljši igralci. Za zdaj vse poteka po načrtih in verjamemo, da bo OP ZDA kot tak izpeljan," je povedal Krušič, ki pa ni pozabil omeniti prijetnega druženja z nekaterimi našimi najboljšimi igralci.

Čas so izkoristili tudi za prijetno druženje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Združiti so želeli priprave in prijetno druženje

Blaž Kavčič, Blaž Rola in drugi so imeli v Portorožu dvodnevne priprave, kjer so poskušali ustvariti pozitiven športen duh, kar jim je – vsaj po vzdušju sodeč – tudi uspelo. Fantje in vodstvo se niso znali uskladiti, ali je bilo to bolj druženje ali so bile priprave. Miha Mlakar, kapetan slovenske reprezentance za Davisov pokal, je povedal, da so skušali združiti oboje skupaj.

"Primarno smo na pripravah. Naš cilj je, da dobro treniramo in da poskušamo priti do dviga forme. Želimo si, da so tudi na mednarodnih tekmovanjih dobri rezultati. Vsekakor so treningi primarni, če se poleg vsega dobro razumemo in je v ekipi odlično vzdušje, toliko bolje," je povedal Mlakar.

Miha Mlakar, kapetan slovenske reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasprotnik slovenske teniške reprezentance v Davisovem pokalu je Paragvaj. Dvoboj, ki se bo igral v Sloveniji, bi bil lahko izpeljan marca ali septembra prihodnje leto. Slovenski kapetan meni, da je glede na trenutne razmere večja verjetnost, da bodo igrali septembra.