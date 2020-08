Je končno dozorela? Vesela je, da ima to delo.

"Hvaležna sem, da imam to službo in da imam to priložnost. Takšne stvari še bolj ceniš, ko ti jih odvzamejo. Nisem vedela, kaj naj pričakujem. Igrala sem bolje, kot sem pričakovala, in ponosna sem, kako osredotočena sem ostala med dvobojem," je po prvi zmagi na turnirju v Pragi kar žarela Boucharodova, katere teniški talent nikoli ni bil sporen.

V določenem obdobju se je veliko bolje znašla pred objektivi kot na teniških igriščih.

Vse prej kot tenis

Nekdaj je bila že peta igralka sveta, danes pa se Kanadčanka nahaja na 330. mestu svetovne lestvice in je le bleda senca tistega, kar je nekoč kazala na teniških igriščih. Zadnja leta je kazalo, da 26-letno lepotico zanima vse prej kot tenis. Zdi se, da se je bolj kot tenisu posvečala fotografskim objektivom in družabnim omrežjem.

Leta 2014 je blestela v Wimbledonu, potem ko se je prebila do finala. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 2014 je bilo njeno leto. V Wimbledonu se je prebila do finala, na OP Francije in OP Avstralije pa je igrala v polfinalu. Za primerjavo lahko povemo, da se letos na OP Avstralije ni prebila niti skozi kvalifikacije, a zdaj je na turnirju v Pragi pokazala povsem drugačno sliko.

Organizatorji turnirja v Pragi so ji podelili posebno povabilo. Tega je zgrabila z obema rokama in ga tudi dobro izkoristila. V prvem krogu je igrala proti osmi nosilki turnirja Veroniki Kudermatovi (40. na lestvici WTA) in jo premagala s 6:0 in 6:3. Dvoboj je trajal eno uro in 16 minut.

"Ne veš, kaj lahko pričakuješ. Pravega dvoboja nisem igrala vse od januarja. Igrala sem nekaj ekshibicijskih tekem, kar mi je pomagalo. A to ni isto, to ni pravi turnir. Nisem si postavljala nobenih ciljev," je še povedala Bouchardova, ki še čaka na svojo nasprotnico v drugem nizu.

Eugenie Bouchard je v času odmora odigrala kar nekaj ekshibicijskih dvobojev. Foto: Gulliver/Getty Images

Daleč od tega, da je bil to sprehod po parku

Ob tej zmagi je marsikdo zastrigel z ušesi in se vprašal, kaj se dogaja z Bouchardovo. Kljub navidezni lahkotnosti pa je bila zmaga vse prej kot lahka.

"Mislim, da je bila vsaka igra v prvem nizu težka. To ni bil sprehod po parku. Ponosna sem, da sem se borila za vsako igro. Nisem delala veliko napak. Igrala sem agresivno. To je tisto, za kar si vseskozi prizadevam," je po odmevni zmagi še povedala Eugenie, ki po dolgem premoru tudi sama ni vedela, kaj naj pričakuje od sebe.

Na turnirju v Pragi igrata naši najboljši teniški igralki. Polona Hercog je že izpadla proti Romunki Simoni Halep, prvi nosilki turnirja, Tamara Zidanšek pa igra proti Čehinji Katerini Siniakovi.