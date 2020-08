Ne predstavlja si, kako bo vse skupaj potekalo

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vesel je, da je sploh lahko igral

Blaž Kavčič je prvi slovenski igralec, ki se mu je uspelo prebiti med najboljših sto igralcev na svetu. Njegova najvišja uvrstitev na svetovni lestvici je 68. mesto. Upa in zelo si želi, da bi se še enkrat prebil med najboljše igralce sveta. Blaž je letos odigral že tri domače turnirje, prav tako bo nastopil na turnirju v Portorožu.

"Želja vsakega profesionalnega teniškega igralca je, da čim več igra v tujini. Glede na položaj, ki je vladal v svetu, je bila to edina in najboljša možnost. Vesel sem, da turnirji sploh so in da se jih lahko udeležim. Vsi vemo, da je biti pet mesecev brez tekme težko. Ne glede na to, kako kakovostna je tekma, ti ta vseeno prinese neke občutke, ki jih na treningu dobiš zelo težko. Skratka, zelo zadovoljen sem, da bom igral na nekaj tekmah in da približno vem, kaj me čaka na turnirjih višje ravni."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Rad bi eno leto igral brez poškodbe

Jasno je, da Blaž pri svojih 33 letih ni več med najmlajšimi, a je zadnje mesece izkoristil za dobro fizično pripravo, saj je imel v preteklosti veliko težav s poškodbami.

"Zmeraj me je nekaj bolelo. Po dolgem času zjutraj vstanem brez bolečin in grem z veseljem na trening. Upam, da bo trajalo in da bom lahko stisnil še nekaj let. Rad bi odigral eno leto brez poškodbe in rad bi videl, česa sem sposoben. Ne bi rad končal kariere na način, da bi se spraševal, kaj bi lahko dosegel, če ne bi bil poškodovan. Res si želim, da bi eno leto igral tako, kot je treba. Zdaj imam vse, kar potrebujem. Imam dovolj izkušenj. Vem, zakaj gre. Komaj čakam, da se začne, in sem zelo optimističen," nam je razlagal ljubljanski teniški igralec.

Blaž Kavčič bo igral na turnirju v Portorožu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V svojih najboljših letih je veliko treniral in zaveda se, da je bil pred leti hitrejši, bolj eksploziven in močnejši. Danes so njegovi treningi drugačni. Veliko bolj so usmerjeni k temu, da se ne bi poškodoval. "Treniram veliko bolj pametno. Količinsko sploh ne toliko manj, ampak ti treningi so bolj premišljeni. Ugotovil sem, da je to boljša pot in da sem včasih preveč treniral. Vsak igralec mora najti svojo pot."

Raje bo žrtvoval še mesec dni

Turnirji serije WTA so se že začeli, medtem ko se bodo pri moških turnirji serije Challenger začeli v prihodnjih dneh. Turnirjev je manj kot ponavadi. To posledično pomeni, da je meja za uvrstitev na turnirje višja.

"Za primer lahko dam turnir v Pragi in turnir v Italiji. Na obeh turnirjih je meja, da moraš biti uvrščen pod 190. mesto. Moj 'protected ranking', ki ga imam še zaradi poškodb, pa je 209. mesto. S tem mestom se torej nisem mogel uvrstiti na turnir. Po nekaj odpovedih bi vseeno prišel na turnir, ampak sem se odločil, da bom počakal na grand slam (OP Francije)."

"Če bo odigrano OP ZDA, potem ne vidim razloga, da ne bi bilo Roland Garrosa. Zdi se mi, da je bolje, da počakam še mesec dni in da igram na turnirju za grand slam. Vsi vemo, da je grand slam nekaj posebnega. Odločil sem se, da bom žrtvoval še en mesec. Čeprav je bilo že dovolj priprav, se bom še dodatno pripravljal. V tenisu je namreč tako, da lahko vedno napreduješ in da so podrobnosti, ki jih lahko dodelaš. Mislim, da mi bo ta čas prišel prav."

"Potovanja so trenutno problematična in ni mi hudo, da ostajam doma." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni mu hudo, da ostaja doma

Kot kaže, bo konec avgusta pod posebnimi pogoji v New Yorku potekalo OP ZDA, turnir za grand slam. Predvsem je težava, da bi morali teniški igralci, ki bi prišli iz ZDA, v 14-dnevno karanteno. To pomeni, da praktično ne bi mogli trenirati za OP Francije, ki se začne 29. septembra. Govori se, da naj bi najboljši teniški igralci od organizatorjev OP ZDA zahtevali, da jim omogočijo odhod iz ZDA brez karantene.

"Vem, da se ATP poskuša dogovoriti, da bi imeli profesionalni igralci poseben status, ampak menim, da bi se v tem primeru stvari hitro zapletle. Potem se lahko vprašamo, zakaj neki poslovnež, ki potuje v svojem letalu, ni deležen tega. Sam menim, da nekih posebnosti za teniške igralce ne bo, ker jih načeloma tudi ne bi smelo biti. Pravzaprav si ne znam predstavljati, kako bo vse skupaj potekalo. Ustreza mi, da trenutno ostajam doma in da bom videl, kako bodo stvari potekale. Če sem iskren, mi ne bi ustrezalo, da bi bil 14 dni zaprt v enem izmed hotelov in da veš, kaj se bo dogajalo. Potovanja so trenutno problematična in ni mi hudo, da ostajam doma," je še povedal Kavčič.