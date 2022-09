Konec slovenskih nastopov, kako daleč pa lahko pride 18-letnica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Coco Gauff na letošnjem OP ZDA še ni oddala niza in zdi se, da bi lahko letos prišla daleč. Do zdaj se je prebila najdlje do tretjega kroga. Njena nasprotnica bo Kitajka Šuaj Zang, trenutno 36. igralka sveta. Igralki sta se letos udarili v Miamiju, kjer je bila po dveh nizih boljša Američanka.

Na delu bo tudi Avstralka Alja Tomljanovic, ki je v tretjem krogu premagala Sereno Williams in tako končala športno kariero legendarne Američanke. V četrtem krogu bo njena nasprotnica Liudmila Samsonova.

Andreja Klepač brez četrtfinala

Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi izpadla v tretjem krogu dvojic. S 7:6 (5), 2:6, 6:1 je bila boljša belgijsko-španska naveza Kirsten Flipkens, Sara Sorribes Tormo. Dvoboj je trajal natanko dve uri.

Za slovenski tenis so tako končani nastopi. Med posamezniki so v prvem krogu izpadli Aljaž Bedene, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, Bedene je svoj zadnji nastop na grand slamih sklenil tudi s porazom v prvem krogu dvojic, na tej točki turnirja pa je med dvojicami sklenila tudi Zidanškova. Klepačeva je izpadla v prvem krogu mešanih dvojic.