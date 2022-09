Kvitova po maratonu izločila Muguruzo, Andreja Klepač v tretjem krogu dvojic

Šesti dan OP ZDA bo znova nastopila prva igralka sveta Iga Swiatek, ki bo še drugič zapored igrala proti domačinki. Ameriški organizatorji so na osrednje igrišče postavili Američanki. V osmino finala so se uvrstile Viktorija Azarenka, Petra Kvitova in Jessica Pegula. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v tretji krog ženskih dvojic.

Iga Swiatek, prva igralka sveta, je bila v uvodnih dveh krogih zelo suverena, saj je nasprotnici pospravila v dveh nizih, ob tem pa oddala zelo malo iger. V tretjem krogu jo čaka domačinka Lauren Davis, trenutno šele 105. igralka sveta. Iga Swiatek, ki se je na OP ZDA najdlje prebila do osmine finala, ne bi smela imeti težav za napredovanje.

Na osrednjem igrišču sta dobili prostor tudi dve Američanki. Jessica Pegula, osma nosilka turnirja, bo igrala proti Kitajki Jue Juan, ki trenutno zaseda 142. mesto na lestvici. Nato bo igrala še Danielle Collins. Njena nasprotnica pa bo izkušena Francozinja Alize Cornet.

Andreja Klepač v tretjem krogu

Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v tretji krog ženskih dvojic. Slovensko-čilska naveza je v drugem krogu igrala proti Čehinjama Lucie Hradecko in Lindo Noskovo ter zmagala s 7:6 (1), 5:7 in 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in 10 minut.

Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v tretji krog ženskih dvojic. Foto: Guliverimage

Klepačeva in Guarachijeva, trinajsti nosilki, sta v prvem nizu povedli s 5:3, vendar pa sta tekmici izenačili na 5:5 ter nato dobili še enajsto igro na svoj servis. Šele dvanajsta igra je prinesla uspeh Klepačevi in Čilenki, ki sta ob eni izgubljeni točki izenačili ter podaljšani niz dobili z 7:3.

V drugem nizu sta povedli s 5:4, a sta imeli servis v deseti igri tekmici in izenačili na 5:5 ter dobili še drugo igro v nizu za 6:5. Potem sta imeli servis v dvanajsti igri, v kateri sta izkoristili prvo žogico za 1:1 v nizih. Klepačeva in Čilenka sta v tretjem nizu povedli s 5:3 in imeli servis za zmago, povedli sta s 40:15 in nato dobili prvo močno točko za končni uspeh.

Klepačeva in Guarachijeva sta dobro začeli zadnji turnir velike četverice v sezoni in uvodoma proti Britankama Alicii Barnett in Olivii Nicholls slavili s 6:4, 7:5. Lucie Hradecka in Noskova sta v prvem krogu izločili zvezdniški sestri in domačinki Sereno in Venus Williams.

Andreja Klepač je v petek skupaj z Mehičanom Santiagom Gonzalezom izpadla v prvem krogu mešanih dvojic. Avstralca Samantha Stosur in Matthew Ebden sta bila po 56 minutah boljša s 6:3 in 6:3.