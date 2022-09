Berrettini in Ruud prva četrtfinalista New Yorka

Italijan Matteo Berrettini in Norvežan Casper Ruud sta prva četrtfinalista teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Njun medsebojni obračun za preboj v polfinale bo na sporedu v torek.

V moškem delu OP ZDA se v četrtem krogu obeta prava teniška poslastica, ko si bosta nasproti stala Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta, in letos zelo razpoloženi Avstralec Nick Kyrgios. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Boljši izkupiček ima Kyrgios, ki je Rusa nazadnje premagal letos v Montrealu. "Odigrala sva nekaj dvobojev in vsi so se končali tesno," je pred dvobojem povedal Medvedjev.

Matteo Berrettini, finalist lanskega Wimbledona, je za napredovanje med osem najboljših potreboval pet nizov proti Špancu Alejandru Davidovichu Fokini. Na igrišču se je potil tri ure in 46 minut ter 23-letnika ugnal z 2:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2. Šestindvajsetletnik iz Rima je dosegel 18 asov in osvojil 84 odstotkov točk s prvim servisom. Ubranil je devet od 13 priložnosti tekmeca za odvzem servisa, sam pa je šestkrat dosegel brejk. Od tega trikrat v odločilnem petem nizu, ki ga je prepričljivo dobil s 6:2.

Italijana pa bo skušal na poti do polfinala ustaviti Casper Ruud, finalist letošnjega Rolanda Garrosa. Triindvajsetletnik iz Osla je prvič igral v osmini finala OP ZDA, zdaj pa je storil še korak naprej. Za napredovanje je potreboval štiri nize proti Francozu Corentinu Moutetu. Po treh urah in 19 minutah je Ruud slavil s 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2.