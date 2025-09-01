Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Leandro Riedi Alex de Minaur ATP tenis Jannik Sinner OP ZDA

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 19.30

4 minute

OP ZDA, 9. dan (ATP)

Konec newyorške pravljice za švicarskega kvalifikanta

OP ZDA Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na OP ZDA se v noči na torek v somini finala obeta zanimiv dvoboj med prvim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Kazahstancem Alexandrom Bublikom. Prvi četrtfinalist je postal Avstralec Alex de Minaur.

Leandro Riedi | Foto: Reuters Leandro Riedi Foto: Reuters Avstralec Alex de Minaur, osmi nosilec letošjega grand slama v newyorškem Queensu, je prepričil, da bi nepostavljeni Švicar Leandro Riedi pripravil še eno presenečenje. Kvalifikant je v drugem korgu premagal Argentinca Francisca Cerundola. De Minaur je zmagal po vsega uri in 36 minutah s 6:3, 6:2, 6:1.

Jannik Sinner je v tem dvoboju velik favorit. Italijan je znan kot zelo konstanten igralec, v tretjem krogu mu je Denis Shapovalov celo vzel en in do zdaj edini niz na turnirju. Alexander Bublik je znan po svojem močen servisu in močnem forhendu, nasprotnike pa včasih preseneti tudi s spodnjim servisom. V svoji igri veliko tvega, kar prinaša zanimive točke, a tudi številne napake. Igralca sta imela do zdaj šest medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 4:2 za Sinnerja.

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v tretjem krogu pod hladno prho poslal Alexandra Zvereva, bo tokrat igral proti Andreju Rubljovu. Italijan Lorenzo Musetti bo igral proti Jaumeju Munarju.

OP ZDA, deveti dan, ATP:

Osmina finala:
Alex de Minaur (Avs, 8) - Leandro Riedi (Švi) 6:3, 6:2, 6:1

Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) - Andrej Rubljov (Rus, 15)
Jannik Sinner (ta, 1) - Alexander Bublik  (Kah, 23)
Lorenzo Musetti (Ita, 10) - Jaume Munar (Špa)

