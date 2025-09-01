V največjih nogometnih državah je zadnji dan poletnega prestopnega roka. Na tržnici je pestro in dramatično, večmilijonski zneski švigajo na vse strani, pod največje prestope se podpisujejo bogati angleški klubi. Liverpool bo kot kaže pripeljal Alexandra Isaka (Newcastle) za 150 milijonov evrov, kar bo tretji najvišji prestop vseh časov, srake pa Yoaneja Wisso (Brentford). Benjamin Šeško bo dobil novega soigralca na vratih Uniteda, na Etihad se seli Gianluigi Donnarumma, k Tottenhamu pa Randal Kolo Muani. Bayern bo v več kot 80 milijonov evrov vrednem poslu s Chelseajem privabil Nicolasa Jacksona. Klub pa je zamenjal tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, vrača se v Bratislavo k Slovanu. To pa še zdaleč ni vse ...

V večini evropskih držav, tudi petih najmočnejših (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), lahko klubi sklepajo dogovore o prihodu/nakupu novih igralcev le še danes. V Sloveniji bodo lahko klubi dejavni še teden dni, vse do 8. septembra.

Liverpool ruši britanski rekord, prihaja tudi Guehi?

Zadnji dan prestopnega roka v najmočnejših ligah na svetu bo zanimiv do zadnje sekunde. Kopica velikanov išče še zadnje možnosti, kako okrepiti kader ali pa zaslužiti s prodajo igralcev.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.



Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.



It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Omenja se ogromno imen, največ oči pa je uprtih na Anfield, kjer bo angleški prvak Liverpool kot kaže svoj napad okrepil z Alexandrom Isakom.

Isak je v prejšnji sezoni blestel v premier league, kjer je za srake dosegel kar 23 zadetkov. Pred tem je nastopal za Real Sociedad, Borussio Dortmund in AIK Solna. Foto: Reuters Šved, ki je izrazil željo, da bi nadaljeval kariero v Liverpoolu in se pred začetkom sezone sploh ni pripravljal s srakami, bo očitno vendarle zapustil Newcastle. Ponudba Liverpoola, ki je za Isaka ponudil kar 150 milijonov evrov, je bila za vodilne v Newcastlu zadovoljiva, o tem poroča tudi vedno dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano.

25-letni Šved, ki se bo v petek pomeril proti Sloveniji v kvalifikacijah za SP 2026, naj bi z Liverpoolom podpisal šestletno pogodbo, popoldan pa ga čaka zdravniški pregled. V državnem dresu je za Švedsko odigral 52 tekem in dosegel 16 zadetkov.

Rdeči, ki so v tem poletnem prestopnem roku že poskrbeli za dva najvišja prestopa, po tragični nesreči pa ostali tudi brez pokojnega Dioga Jote, bodo tako danes poskrbeli za tretji najvišji prestop vseh časov. Višjega sta imela le Neymar (222 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Barceloni) in Kylian Mbappe (180 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Monacu).

Branilec Marc Guehi, ki se je pred 25 leti rodil v Slonokoščeni obali, je angleški reprezentant in kapetan Crystal Palaca. Foto: Reuters

Liverpool si zadnji dan prestopnega roka ne želi le Isaka, ampak tudi branilca Crystal Palaca Marca Guehija. Če bi dobili še kapetana londonske ekipe, ki je v prejšnji sezoni osvojila pokal FA, bi morda Joe Gomez zapustil Anfield in se preselil k Milanu. Tak scenarij je vse bolj možen, saj naj bi Guehi že prejel zeleno luč za zdravstveni pregled v Liverpoolu. Rdeči bi morali za Guehija plačati okrog 40 milijonov evrov.

Največji letošnji poletni nogometni prestopi

Nogometaš Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Florian Wirtz (Nem) Bayer Leverkusen (Nem) Liverpool (Ang) 125 Hugo Ekitike (Fra) Eintracht Frankfurt (Nem) Liverpool (Ang) 95 Nick Woltemade (Nem) Stuttgart (Nem) Newcastle (Ang) 85 Benjamin Šeško (Slo) RB Leipzig (Nem) Manchester United (Ang) 76,5 Victor Osimhen (Nig) Napoli (Ita) Galatasaray (Tur) 75 Bryan Mbeumo (Kam) Brentford (Ang) Manchester United (Ang) 75 Matheus Cunha (Bra) Wolverhampton (Ang) Manchester United (Ang) 74,2 Martin Zubimendi (Špa) Real Sociedad (Špa) Arsenal (Ang) 70 Luis Diaz (Kol) Liverpool (Ang) Bayern München (Nem) 70 Eberechi Eze (Ang) Crystal Palace (Ang) Arsenal (Ang) 69,3

Vir: Transfermarkt

Grk Ioannidis stopa v čevlje Gyökeresa

Portugalski prvak Sporting Lizbona, ki je to poletje izgubil najboljšega strelca Viktorja Gyökeresa, je segel globoko v žep in za 22 milijonov evrov iz Panathinaikosa pripeljal 25-letnega Grka Fotisa Ioannidisa.

Fotis Ioannidis assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 🇬🇷 pic.twitter.com/Prkxb5voEB — Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025

Dolgoletni soigralec Adama Gnezde Čerina se tako seli v Lizbono, njegova odkupna klavzula pa znaša 100 milijonov evrov. Grški napadalec je sklenil pogodbo s Sportingom do leta 2030.

Official: Wolves have announced the signing of Tolu Arokodare on a four year deal (+ an additional year) from Belgian club Genk.



🇳🇬 🐺 #WWFC | #Wolves pic.twitter.com/fhwazxbs02 — Talking Wolves (@TalkingWolves) September 1, 2025

V napadu se je okrepil tudi Wolverhampton, ki je za 26 milijonov evrov iz belgijskega Genka pripeljal visokega 24-letnega Nigerijca (197 cm) Toluja Arokodareja. Afričan je podpisal štiriletno pogodbo.

Nicolas Jackson vendarle v dresu Bayerna

Napadalec Nicolas Jackson želi kariero nadaljevati na Bavarskem. Pred prihodom v London (2023) se je dokazoval v Španiji pri Villarrealu. Foto: Guliverimage Ne le na Otoku, pestre stvari se danes dogajajo tudi v Nemčiji. Prvak Bayern se že nekaj časa resno zanima za prihod Nicolasa Jacksona (Chelsea). 24-letni Senegalec se je konec prejšnjega tedna že napotil v München, a mu je nato londonski klub po poškodbi Liama Delapa, ki je oklestila konkurenco v napadu, prižgal rdečo luč. Posel je padel v vodo. Vsaj tako je bilo videti še v nedeljo, danes pa je moč zaslediti drugačne informacije.

Jacksonov posrednik Ali Barat je potrdil za nemški Sky, da sta Bayern in Chelsea znova stopila v stik, tako da znova potekajo pogajanja. "Nicolas je pripravljen za prestop k Bayernu. Borili se bomo do zadnjega, da bi to dosegli," je dejal. Tako je prišlo do preobrata. Bayern se je dogovoril z londonskim klubom in sklenil ogromen posel, vreden kar 81,5 milijonov evrov. Jackson prihaja v Nemčijo kot posojen nogometaš Chelseaja, po koncu sezone pa bo sledil obvezen odkup Bayerna. Nemški prvak bo za posojo plačal 16,5, nato pa za odkup še 65 milijonov evrov.

Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵 pic.twitter.com/OjGi7uJd4b — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

Modri so se okrepili z mladim ofenzivno nastrojenim zveznim igralcem iz Argentine Facundom Buonanottejem, ki se bo do konca sezone dokazoval na Stamford Bridgu kot posojen nogometaš Brightona.

Švicar iz Manchestra v Milano

Ko je Manuel Akanji s Cityjem leta 2023 osvojil ligo prvakov, je v finalu ugnal prav milanski Inter. Foto: Reuters Anglijo zapušča Manuel Akanji. Izkušeni švicarski branilec, ki se bo prihodnji ponedeljek v Baslu v kvalifikacijah za SP 2026 pomeril proti Sloveniji, od leta 2022 brani barve Manchester Cityja. 30-letni Švicar nigerijskih korenin zdaj odhaja na posojo k milanskemu Interju.

Fabrizio Romano javlja, kako bo italijanski velikan za posojo plačal dva milijona evrov, hkrati pa bo poravnal še določen delež njegove plače. Če bo Akanji odigral najmanj polovico vseh tekem pri Interju, črno-modri pa bodo postali italijanski prvaki, bo moral Inter upoštevati pogoj obveznega odkupa, ki naj bi bil zapisan v pogodbi.

Najboljši strelec Eura 2025 zapušča Liverpool

Harvey Elliott je blestel na letošnjem Euru do 21 let na Slovaškem. Foto: Reuters V Liverpoolu vlada prevelika konkurenca, da bi mu lahko trener Arne Slot posvetil večjo minutažo. Tako se 22-letni Harvey Elliott, veliki up angleškega nogometa in najboljši igralec ter strelec letošnjega Eura do 21 let na Slovaškem, kjer je z mladimi tremi leti postal tudi prvak, vse bolj nagiba k temu, da bi svojo srečo iskal drugje.

Tako naj bi krilni napadalec po poročanju Fabrizia Romana danes prestopil k Aston Villi. V Birmingham se seli na posojo z obveznim odkupom po koncu sezone, končen posel pa naj bi Aston Villo stal 40 milijonov evrov.

Odmeven posel Tottenhama, prihaja Francoz!

Randal Kolo Muani je spomladi nastopal v dresu Juventusa. Foto: Reuters Tottenham bo zadnji dan prestopnega roka pripeljal odmevno okrepitev. Francoz Randal Kolo Muani, ki je v prejšnji sezoni trpel zaradi prevelike konkurenci pri PSG in nato v spomladanskem delu kot posojen igralec Parižanov zaigral za Juventus, bo očitno nadaljeval kariero v Londonu.

Sky Sports poroča, kako je Tottenham sklenil dogovor s PSG, francoski napadalec pa prihaja v London, da bi lahko pred zahtevanim rokom, aktivnosti poletnega prestopnega roka se bodo končale ob 20. uri po slovenskem času, podpisal pogodbo z udeležencem lige prvakov.

26-letni Kolo Muani je za galske peteline odigral 31 tekem in prispeval devet zadetkov, ljubiteljem nogometa pa se je vtisnil v spomin tudi po zapravljeni priložnosti v zadnji minuti podaljška finala SP 2022, ko bi lahko popeljal Francijo do zmage s 4:3 in naslova svetovnih prvakov, a je njegov strel z izjemnim posredovanjem ubranil argentinski vratar Martinez.

Šporar doživel ovacije na Slovaškem

Delodajalca je zamenjal tudi Andraž Šporar. Izkušeni slovenski reprezentant je v karieri zamenjal že veliko držav in klubov, najboljše predstave pa je ponudil v dresu Slovana iz Bratislave. Med letoma 2018 in 2020 je pustil tako dober vtis, da je ostal v srcih navijačev serijskega slovaškega kluba. Tam si je prislužil status strelskega kralja, zdaj pa bo znova oblekel dres Slovana.

Raz belasý, navždy belasý: Andraž Šporar späť na Tehelnom poli!



ŠK Slovan Bratislava sa s Andražom Šporarom dohodol na trojročnom kontrakte. https://t.co/irbhGByoRg pic.twitter.com/l177UMYbUz — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 1, 2025

V nedeljo je na stadionu Tehelne Pole v Bratislavi v družbi prvega moža kluba Ivana Kmotrika mlajšega in športnega direktorja Roberta Vitteka že spremljal srečanje med Slovanom in Košicami (3:2). Navijači Slovana so ga opazili na častni loži in ga pred srečanjem pozdravili z ovacijami. Šporar je dres slovaškega kluba oblekel 78-krat in se podpisal pod kar 60 zadetkov in 17 asistenc, dvakrat pa je bil tudi najboljši strelec slovaškega prvenstva. V ponedeljek zvečer je Slovan prestop tudi potrdil. Podpisal je triletni pogodbo.

Po Benjaminu Šešku bo očitno klubskega delodajalca to poletje zamenjal tudi Andraž Šporar. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem vesel, da sem spet doma. Že ko sem bil v tujini, sem tekme Slovana spremljal na daljavo in užival v njegovih uspehih doma in v Evropi. Najbolj sem pogrešal stadion Tehelne pole in fantastične navijače. V Slovanu sem doživel najlepše trenutke svoje kariere, veliko odličnih tekem, nikoli ne bom pozabil prvega dvoboja na novem stadionu s Trnavo. Slovan mi je zelo všeč. Ne vem. Sploh si ne morem predstavljati, kako bo spet igrati na tem stadionu. Resnično se veselim vsega. Verjamem, da bom zdrav in da bomo spet uspešni," je dejal Šporar.

Ker je slovaški reprezentant David Strelec, v zadnjih letih prvi strelec Slovana, sklenil sodelovanje z Middlesbroughom, Slovaki pa bi lahko zaslužili 10 milijonov evrov, bo tako vrzel v napadu zapolnil prav nekdanji ljubljenec občinstva. Ljubljančan se je leta 2020 podpisal pod rekord najboljšega slovaškega kluba, saj ga je Sporting kupil za šest milijonov evrov.

David Strelec se je preselil k Middlesbroughu, kjer je pred leti nastopal tudi Šporar:

Welcome to Boro, David Strelec 🤝 — Middlesbrough FC (@Boro) September 1, 2025

V sezono 2025/26 je vstopil v dresu turškega Alanyasporja, za zadnjo tekmo proti Bešiktašu pa ga ni bilo več na seznamu kandidatov. Če bo nadaljeval kariero na Slovaškem, se bo pridružil nekdanjemu soigralcu če iz časov ljubljanske Olimpije Kenanu Bajriću, čaka pa ga tudi nastop v glavnem delu konferenčne lige.

Srake dodatno okrepile napad

Newcastle je okrepil napad. Iz Brentforda bo za 63,5 milijona evrov prišel reprezentant DR Kongo Yoane Wissa. Krilni napadalec se bo v kratkem odpravil na sever Anglije in zapustil Brentford. Londonski klub je v tem poletnem prestopnem roku že izgubil Bryana Mbeuma, ki je okrepil Manchester United, zdaj pa bo odšel še en afriški as.

Po Bryanu Mbeumu (levo) bo zapustil Brentford še Yoane Wissa (desno). Wissa je star 28 let. Rodil se je v Franciji, pred prihodom v Anglijo pa je nastopal za Lorient. Foto: Guliverimage

Preselil se bo na St. James Park, kjer bodo v tej sezoni tudi tekme elitne lige prvakov, v napadu Newcastla pa bo sodeloval tudi z Nemcem Nickom Woltemadejem, ki bo skušal zapolnili vrzel po odhodu Alexandra Isaka k Liverpoolu.

Razprodaja v Leipzigu, Juventus prepričal Belgijca

Juventus bo nadaljeval sezono s svežo močjo v napadu. Načrt, da bi sklenil dogovor s PSG glede Kolo Muanija, se mu je izjalovil, tako da je italijanski velikan posegel po drugačni rešitvi. Po poročanju Sky Sports bo sklenil dogovor z donedavnim Šeškovim soigralcem pri Leipzigu Belgijcem Loisom Opendo. Ta bo sprva zaigral v serie A kot posojen nogometaš rdečih bikov, a bo v pogodbo vključena tudi obveznost nakupa.

Lois Openda in Benjamin Šeško sta sestavljala udaren napadalni tandem Leipziga. Foto: Guliverimage

Skupen posel naj bi Juventus, ki ga vodi Hrvat Igor Tudor, stal okrog 50 milijonov evrov, Leipzig pa se bo tako poslovil še od enega najboljših igralcev, ki so pri rdečih bikih izstopali v zadnjih sezonah. Po Šešku (Man Utd) in Xaviju Simonsu (Chelsea) bo tako odšel še Openda.

Juventus bi lahko danes predstavil tudi reprezentanta Kosova Edona Zhegrovo (Lille), staro damo pa zapušča Argentinec Nico Gonzalez in se seli h kopici rojakov, pa tudi Jana Oblaka, k Atleticu.

Jadon Sancho odhaja k Aston Villi

Jadon Sancho v tej sezoni ne bo soigralec Benjamina Šeška. Foto: Reuters Zdaj je star 25 let, še ne tako dolgo nazaj pa je bil označen za enega najboljših mladih angleških nogometašev, ki bi lahko spisali bogato prihodnost. Do leta 2021 je Jadon Sancho izstopal pri Borussii Dortmund, ko pa se je leta 2021 vrnil v domovino in sprejel ponudbo Manchester Uniteda, pa je njegova zvezda začela bledeti.

Izpadel je tudi iz angleške reprezentance, lani pa odigral sezono kot posojen rdeči vrag pri Chelseaju. V tej sezoni bo podobno, saj bo branil barve Aston Ville kot posojen igralec Uniteda, s katerim ga veže pogodba do konca sezone.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025

V Birmingham se je preselil še en nekdanji rdeči vrag, to je Šved Victor Lindelöf. Nekdanji švedski kapetan ni na seznamu kandidatov za petkovo srečanje s Slovenijo.

Preobrat na Old Traffordu. Belgijec namesto Argentinca?

Novo okrepitev načrtujejo tudi na Old Traffordu. Manchester United ni zadovoljen z obrambami Andreja Onane, tako da bi lahko Kamerunec zamenjal klubsko okolje. Rdeči vragi niso skrivali želje, da bi v Manchester pripeljati Emiliana Martineza iz Aston Ville. Argentinec velja za enega najboljših, a tudi kontroverznih vratarjev.

Emiliano Martinez je bil izbran za najboljšega vratarja SP 2022 v Katarju, kjer je z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka. V zadnjih sezonah je navduševal na vratih Aston Ville. Foto: Reuters

Leta 2022 je tako prejel zlato rokavico na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je pomagal gavčem do naslova. Zdaj bi lahko postal soigralec Benjamina Šeška. Ponavadi zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano sporoča, kako je Martinez, ki na zadnji prvenstveni tekmi za Aston Villo sploh ni kandidiral za tekmo, že sprejel oseben dogovor z Unitedom.

Vseeno pa z Otoka prihajajo informacije, da bi lahko rdeči vragi danes sklenili dogovor z drugim vratarjem. To je 23-letni Belgijec Senne Lammens (Royal Antwerp).

🚨🔴 BREAKING: Manchester United agree €21m plus add-ons deal with Royal Antwerp for Senne Lammens, here we go!



Agreement in place for Belgian GK to join #MUFC immediately, deal set to be sealed after medical.



Deal also included add-ons, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/dLCbHqU4sp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Po poročanju Sky Sports in Fabrizia Romana naj bi United že našel skupen jezik s klubom, nekdanji mladi reprezentant Belgije pa je že odpotoval na Otok, kjer naj bi z rdečimi vragi sklenil petletno pogodbo. Prestop naj bi veljal 21 milijonov evrov. Če bo obveljalo pri tem, tako Martineza ne bo v Manchester. Za Lammensa se je sicer zanimal tudi Galatasaray, turški velikan pa naj bi zdaj po poročanju angleških medijev skušal pripeljati Martineza.

Donnarumma k Cityju, Brazilec podi Hrvata iz Fenerbahčeja

Manchester City, ki doživlja rezultatske neuspehe tudi v tej sezoni, bo namesto dolgoletnega prvega vratarja Edersona posadil med vratnici Gianluigija Donnarummo.

Gianluigi Donnarumma bo očitno nadaljeval kariero na Otoku, kjer ga bo pri Manchester Cityju vodil Josep Guardiola. Foto: Reuters

Za 32-letnega Brazilca se zanima Fenerbahče, po poročanju Fabrizia Romana bo posel kmalu sklenjen, 26-letni Italijan, ki že nekaj časa ni več v načrtih PSG, pa bo nadaljeval kariero na Etihadu. Podpisal naj bi večletno pogodbo. O tem že poroča italijanski Sky.

Zaradi prihoda Edersona v Turčijo bi tako status prvega vratarja Fenerbahčeja izgubil Dominik Livaković. Hrvat bi zato lahko zapustil Istanbul, zanj se zanima West Ham.

Pravljično poletje za Slovenijo: od Šeška do Prašnikar

Lara Prašnikar se je iz Nemčije odpravila v ZDA. Foto: Ana Kovač To nogometno poletje je poskrbelo za številne mejnike slovenskega nogometa. Benjamin Šeško se je po dolgi in razburljivi sagi odločil za sklenitev sodelovanja z Manchester Unitedom, ki ga je kupil za 76,5 milijona evrov, skupen zaslužek Leipziga pa lahko z bonusi zraste na 85 milijonov. To je nov slovenski rekord, visoko na lestvici se je uvrstil tudi Jaka Bijol (18 milijonov), ki se je iz Udineseja preselil k Leeds Unitedu.

Padel je tudi (izenačen) najvišji prestop iz 1. SNL, saj je Olimpija ob prodaji Avstrijca Raula Florucza k belgijskemu Unionu zaslužila pet milijonov evrov, nenazadnje pa je mejnike premikala tudi 27-letna Lara Prašnikar.

Signed, sealed, delivered: she’s royal 👑



Welcome to the team, Lara Prašnikar! — Utah Royals FC (@UtahRoyalsFC) August 31, 2025

Slovenska nogometna reprezentantka se je že preselila v ZDA, kjer bo nadaljevala kariero za Utah Rapids, ameriški klub pa naj bi Frankfurtu plačal kar 550 tisoč evrov odškodnine, kar je največji znesek, kadarkoli plačan nemškemu ženskemu klubu.

Gonzalez k Oblaku, Mikautadze v Villarreal

Jan Oblak je pri Atleticu iz Madrida dobil novega soigralca. Madridčani so si do konca sezone od italijanskega Juventusa izposodili Argentinca Nicolasa Gonzaleza, so potrdili pri španskem klubu. Madridčani bodo lahko po koncu sezone 27-letnika tudi odkupili za 34 milijonov evrov. Gonzalez je za Argentino vpisal 41 nastopov in dosegel šest golov, obenem pa z njo osvojil dva naslova južnoameriškega prvaka.

Tekmec Atletica iz španske lige Villarreal pa je okrepil svoj napad, iz Lyona je za 36 milijonov evrov odkupil gruzijskega reprezentanta Georgesa Mikautadzeja. Pri Lyonu so pojasnili, da bodo z bonusi lahko dobili še pet milijonov evrov, obenem pa še deset odstotkov od naslednje prodaje 24-letnega igralca, ki je v minuli sezoni za Lyon v vseh tekmovanjih dosegel 17 zadetkov.

Arsenal še ni rekel zadnje

Piero Hincapie se seli v London. Foto: Reuters Zadnji dan prestopnega roka se namerava okrepiti tudi Arsenal. Navijače topničarjev bi lahko po bolečem porazu na nedeljskem derbiju v Liverpoolu (0:1) v boljšo voljo spravil prihod 23-letnega branilca Piera Hincapieja. Reprezentant Ekvadorja nastopa od leta 2021 za Bayer Levekusen.

Če se bo Južnoameričan pridružil Londončanom, bi se lahko Poljak Jakub Kiwior preselil k Portu. Na izstopnih vratih Arsenala so še Oleksandr Zinčenko, Reiss Nelson, Albert Sambi Lokonga in Fabio Vieira. Za slednja se zanima povratnik v nemško bundesligo Hamburger SV.

Rabiot odhaja k Milanu, Marseille našel menjavo

Adrien Rabiot bo znova sodeloval z Massimilianom Allegrijem. Foto: Guliverimage Ob koncu prestopnega roka je prišlo do sprememb tudi v Marseillu. Francoski reprezentant Adrien Rabiot je po incidentu zapustil klub in bo kariero nadaljeval pri Milanu, na Velodrome pa prihaja Matt O'Riley. Danski reprezentant bo opravil zdravstveni pregled na jugu Francije, nato pa naj bi se pridružil Marseillu kot posojen nogometaš Brightona.

Marseille vodi nekdanji strateg Brightona Roberto de Zerbi. Podobno usodo bo doživel tudi Rabiot, saj bo na San Siru sodeloval z nekdanjim trenerjem Massimilianom Allegrijem, ki ga je vodil pri Juventusu. Na posojo iz Interja v Marseille pa prihaja tudi Benjamin Pavard.

Vardy, Kevin, Asensio, G'undogan ...

V serie A se zanimivo seli 38-letni angleški veteran Jamie Vardy, nekdanji veliki junak senzacionalnega naslova Leicester Cityja (2015). Galtasaray in Manchester City sta se dogovorila za prestop Ilkaya Gündogana. V Turčiji čakajo, če bo izkušeni nogometaš sprejel njihovo ponudbo za dveletno pogodbo.

Jamie Vardy bo pri 38 letih izkusil igranje na Apeninskem polotoku v serie A. Foto: Guliverimage

Fulham želi kupiti Brazilca Kevina, najboljšega igralca Šahtarja iz Donecka, za 42 milijonov evrov, Fenerbahče, ki je pred dnevi odpustil Joseja Mourinha, pa se bo kot kaže okrepil z 29-letnim Špancem Marcom Asensiom. Nekdanji as madridskega Reala je nazadnje nastopal za evropskega prvaka PSG.

Danec Hojlund že v Neaplju

Rasmus Hojlund ni upravičil pričakovanj pri Manchester Unitedu. Foto: Guliverimage Betis iz Seville je tik pred tem, da odkupi pogodbo Brazilca Antonyja, svojčas zelo dragega novinca Uniteda, ki pa na Old Traffordu ni upravičil pričakovanj. Podobno velja tudi za Danca Rasmusa Hojlunda, ki se vrača v serie A.

V Neaplju je že opravil zdravstveni pregled, danes pa bi se lahko tudi uradno predstavil kot nov napadalec Napolija, kjer bo poskušal nadomestiti še nekaj časa poškodovanega Romeluja Lukakuja. United bo posodil Skandinavca Napoliju, ki ima možnost odkupa za 50 milijonov evrov.

Angleži osiromašili nemško bundesligo

Angleški klubi, ki imajo zaradi bogatih zaslužkov z naslova prodaje televizijskih pravic ogromne proračune in si lahko privoščijo zelo drage okrepitve, so tudi v tem prestopnem roku poskrbeli za največje prestope. Zapravili so že ogromno, pri največjih štirih nakupih, med njimi je tudi Benjamin Šeško, pa so vselej osiromašili nemško bundesligo.

Nick Woltemade se je iz Stuttgarta preselil k Newcastlu za 85 milijonov evrov. Foto: Reuters

Najdražje štiri igralce so pripeljali iz Nemčije, največ denarja je za nakup Floriana Wirtza (125 milijonov evrov), kar je nov britanski rekord, ki pa ga bo Alexander Isak kot kaže danes porušil, vložil Liverpool.

Rdeči so iz bundeslige pripeljali tudi Huga Ekitikeja (95), Newcastle pa Nicka Woltemadeja (85). Nato pa je na vrsti še Šeško. Deset največjih letošnjih poletnih prestopov zaključuje Eberechi Eze, povratnik k Arsenalu (69,3).