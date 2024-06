Đoković zrušil rekord, a spočil se zagotovo ni

Novak Đoković je po teniškem trilerju proti Lorenzu Musettiju, ki je trajal do zgodnjih nedeljskih jutranjih ur, odigral še en naporen dvoboj. Nasproti mu je stal Argentinec Franciso Cerundolo, ki je do osmine finala oddal le en niz. Tudi tokrat mu je dobro kazalo, saj je vodil že z 2:1 v nizih in imel prednost 4:2 v četrtem, a nato je srbski as dvignil nivo igre in se prebil že v svoj 15. zaporedni finale na OP Francije.

Za četrtfinale se bo potegoval tudi Aleksander Zverev, ki v Parizu kaže dobro formo. Njegov nasprotnik bo Danec Holger Rune. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj, takrat je bil boljši šest let mlajši Rune.

Poslovil pa se je peti nosilec, Rus Danil Medvedjev, ki je s 3:1 klonil proti Avstralcu Alexu De Minaurju.