Sabalenka ekspresno opravila tudi z Američanko

V ženskem delu teniškega OP Francije so znane že skoraj vse udeleženke četrtfinala. Druga nosilka Arina Sabalenka tudi tokrat ni imela veliko dela, Američanko Emmo Navarro je premagala s 6:2 in 6:3. Med osmerico, ki ostaja v igri za polfinale, sta napredovali še Italijanka Jasmine Paolini in Kazahstanka Jelena Ribakina.