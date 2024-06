Španec Carlos Alcaraz, lanski zmagovalec Wimbledona, se je v osmini finala pomeril s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Igralca sta se med seboj pomerila šestkrat. Zanimivo pa, da je imel pred tem dvobojem boljši izkupiček Auger-Aliassime, ki je dobil tri dvoboje, je pa Alcaraz dobil prejšnja dva. Zdaj sta prvič igrala med sabo na pesku in o zmagovalcu ni bilo dvoma. Španec je dvoboj v treh nizih dobil dve uri in 16 minut. Na štirih dvobojih letošnjega Rolanda Garrosa še ni oddal niza.

"Zelo sem zadovoljen s svojim nastopom. Mislim, da sem odigral res visoko raven tenisa. Najpomembnejše je, da verjamem vase. Ni pomembno dejstvo, da nimam za seboj veliko tekem in da nisem prišel z veliko ritma," je povedal Alcaraz, ki se je uvrstil v četrtfinale Pariza še tretje leto zapovrstjo.

Stefanos Cicipas Foto: Reuters Uro daljši je bil prvi nedeljski dvoboj, ko je krvnik Rusa Andreja Rubljova, Italijan Matteo Arnaldi, moram priznati premoč Grka Stefanosa Cicipasa. Arnaldi je sicer dobil prvi niz, zelo izenačen je bil drugi. Po uri in 14 minutah ga je po podaljšani igri dobil Grk, ki je nato nalogo dokončal s 6:2 in 6:2 v tretjem in četrtem nizu. Cicipas se je četrtič v karieri uvrstil v četrtfinale na pariškem pesku. Leta 2021 je v finalu izgubil proti Novaku Đokoviću. Njegova nagrada pa bo nov zahteven tekmec v naslednjem krogu, saj se bo meril prav z Alcarazom.

"To je bila ena mojih najbolj norih vrnitev. Zdelo se je, da se je celotna tekma odvijala v njegovo smer, kar je bilo zelo nervozno zame. Zdi se, da ni nič delovalo. A tista igra, ko sem odvzel servis pri 5:3, je bil največji užitek, ki sem ga po dolgem času doživel v tenisu," je po dvoboju dejal Cicipas.

Dimitrov prvič v četrtfinalu Rolanda Garrosa

Foto: Reuters

Naslednji dvoboj osmine finala sta igrala osmi nosilec Poljak Hubert Hurkacz in deseti Bolgar Grigor Dimitrov. Soočenje je bilo za oba tudi psihološko zahtevno, saj sta dobra prijatelja in pogosto trenirata skupaj. Tako prvi kot tretji niz je odločala podaljšana igra in obe je dobil bolgarski tenisač. Tako je Poljaka po slabih treh urah igre izločil v treh nizih s 7:6, 6:4, 7:6. Dimitrov se je pri 33 letih sploh prvič uvrstil v četrtfinale Rolanda Garrosa, pa je v Parizu prvič nastopil že pred 15 leti.

Corentin Moutet je Sinnerju vzel en niz. Foto: Reuters Na zadnjem dvoboju dneva je domača publika dobila nekaj veselja, ko je nepostavljeni Corentin Moutet s 6:2 dobil prvi niz proti drugemu nosilcu Italijanu Janniku Sinnerju. Dvaindvajsetletnikje dvoboj zelo slabo začel in takoj zaostal z 0:5. Francoz, na lestvici ATP zaseda 79. mesto, je imel po zaslugi svoje prepoznavne nepredvidljive igre dve priložnosti celo za "kravato", a je Sinner le dobil dve igri v prvem nizu.

Ko pa je Sinner le našel svoj ritem, je stvari hitro postavil na svoje mesto. Za napredovanje med osem najboljših je naslednje tri nize dobil s 6:3, 6:2 in 6:1. Dvoboj se je končal po dveh urah in 44 minutah. Za Sinnerja je to druga uvrstitev v četrtfinale Rolanda Garrosa. Zmagovalcu OP Avstralije je to uspelo še ob prvem nastopu na pariškem rdečem pesku pred štirimi leti.

Sinner: Bilo je zelo težko

Jannik Sinner pravi, da ni bilo lahko. Foto: Reuters "Bilo je zelo težko, zelo dobro je igral. Imel sem nekaj priložnosti, a iskreno je igral precej bolje od mene v prvem nizu. Moral sem se prilagoditi, saj igra povsem drugače kot večina ostalih tekmecev. Veselim se uvrstitve v naslednji krog," je takoj po dvoboju na osrednjem igrišču dejal Sinner. "Moram poudariti, da je bilo občinstvo zelo pošteno. Hvala vsem, ki ste prišli. Seveda bi bilo čudno, če bi vsi tukaj navijali zame, ampak po drugi strani mi je v veliko zadovoljstvo igrati na osrednjem igrišču v večernem sporedu. To je velika čast."