V ženskem delu teniškega odprtega prvenstva Francije so bili v nedeljo na štirje sporedu dvoboji osmine finala. Suvereno je svojo nalogo opravila prva igralka sveta Iga Swiatek in se v četrtfinale uvrstila brez izgubljene igre. Po vsega 40 minutah igre! Napredovale so še Coco Gauff, Marketa Vondroušova in Ons Jabeur.