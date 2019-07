Đokoviću je žal, ker v finalu v njegovi loži ne bo legendarnega Hrvata #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bo na teniškem turnirju v Wimbledonu na sporedu še ena teniška poslastica, ko se bosta v finalu udarila Novak Đoković in Roger Federer. Izrazitega favorita ni, a obeta se izenačen dvoboj, ki bo na sporedu ob 15. uri.

Pravzaprav bi lahko rekli, da se obeta sanjski finale, potem ko se bosta udarila prvi in drugi nosilec turnirja. Novak Đokovič na wimbledonski travi lovi svojo peto, medtem ko Federer že deveto zmago. Skupno pa Švicar že 20. zmago na turnirjih za grand slam, Đoković pa 16. zmago.

Novak Đoković je takšne dvoboje sanjal že od majhnega. Foto: Gulliver/Getty Images

Pravzaprav gre še za eno veliko poglavje njunega rivalstva. Oba sta namreč postala sinonim za finalne dvoboje v All England Clubu. V zadnjih 16 letih le dvakrat eden od njiju ni bil v finalu. To se je zgodilo leta 2010 in leta 2016. Srbski zvezdnik se še kako dobro zaveda pomembnosti tega dvoboja.

"Gre za finale Wimbledona. In takšne dvoboje sem sanjal že od majhnega. Zato sem delal, da bi prišel do tega položaja. Imam možnost, da osvojim lovoriko, ne glede na to, kdo je na drugi strani mreže. Zagotovo bom dal vse od sebe," je pred finalom povedal Đoković, ki pa tokrat ne bo mogel računati na pomoč Gorana Ivaniševića.

To leto Novaku Đokoviću z nasveti pomaga Goran Ivanišević, ki pa ga je moral zapustiti že po prvem tednu turnirja. Foto: Twitter

S Hrvatom sta v rednih stikih

Po prvem tednu turnirja je Đokovića zaradi drugih obveznosti zapustil Goran Ivaniševič, s katerim sta začela sodelovati tik pred tem turnirjem. Kako dolgo bo njuno sodelovanje, za zdaj še ni znano, a Nole je priznal, da ga bo pogrešal v svoji loži. "Ravnokar sva se slišala," je po polfinalnem dvoboju razlagal 32-letni Beograjčan. "Žal mi je, da ne bo mogel biti poleg v finalu, ampak sva v rednem stiku. Pogovarjava se, analizirava mojo igro in taktiko …"

Novak Đoković in Roger Federer sta do zdaj odigrala 47 dvobojev. Statistika je na strani srbskega teniškega igralca (25-22). Trikrat sta igrala na travi in tudi v tem primeru je boljši Đokovića (2:1). Prvi igralec sveta je obe zmagi dosegel prav v finalu Wimbledona.

Roger Federer zelo dobro pozna igro Novaka Đokovića, saj bosta v nedeljo igrala že svoj medsebojni 48. dvoboj. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer: Dokaj jasno je, da je bilo vse delo opravljeno že prej

Pravzaprav sta Roger in Novak v odprti eri igralca, ki imata drugo največje število medsebojnih dvobojev. Več sta jih zbrala (54) le še Novak Đoković in Rafael Nadal. To pomeni, da med njima ni skrivnosti.

"Mislim, ko enkrat z nekom odigraš 15 dvobojev, potem ne moreš zvedeti nič novega. Točno veste, kam bo šel igralec, ko je to res pomembno. Mislim, da ne morem kaj več dosti narediti s treningom. To je tako kot v šoli: ne boš prebral veliko knjig na dan testa. Nimaš dovolj časa in dokaj jasno je, da je bilo vse delo že prej opravljeno," je razkril Federer, osemkratni zmagovalec Wimbledona, ki je na sveti travi zadnjič slavil leta 2017.

Đoković dobro ve, kaj pomeni Roger Federer na travi. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković se vseeno zaveda, kdo ga čaka na drugi strani mreže. Za Federerja namreč pravijo, da je najboljši igralec na travi vseh časov. Švicarja, ki bo kmalu dopolnil 38 let, je najtežje premagati prav na travi. "Vsi vemo, kako dober je kjerkoli, še posebno na travi. Ta podlaga mu zelo ustreza. Rad igra zelo hitro in nasprotniku ne pusti nobenega časa. Sploh za igralce, kot jaz in Nadal, ko potrebujeva nekaj več časa, je to konstanten pritisk, s katerim se moraš spopadati."

Nekateri teniški strokovnjaki menijo, da bo moral Roger Federer dvigniti svojo raven igre, če bo želel v finalu premagati Srba. Foto: Reuters

Kaj pa rekordi?

V nedeljo lahko oba spišeta nove mejnike v odprti eri tenisa. Roger Federer bi lahko s 37 leti in 340 dnevi postal najstarejši igralec, ki bi zmagal turnir za grand slam. V primeru zmage bi se Švicar lahko izenačil z nekdanjo teniško igralko Martino Navratilovo, ki ima v Wimbledonu devet zmag. Baselčan je ta teden, natančneje v četrtfinalu, postal že prvi igralec, ki je dosegel 100. zmago v Wimbledonu. Novak Đoković pa bi postal prvi igralec nad tridesetim letom, ki bi mu uspelo ubraniti zmago v Wimbledonu.