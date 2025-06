Zanimiv odgovor Đokovića …

Na teniškem OP Francije se v petek v moški konkurenci obetata dva izjemna dvoboja. Na osrednje igrišče bosta najprej stopila Lorenzo Musetti in Carlos Alcaraz, v večernem terminu pa se bosta udarila Jannik Sinner in Novak Đoković.

Zelo napeto pa bo v večernem dvoboju, ko bosta loparje prekrižala Novak Đoković in Jannik Sinner. Teniški ljubitelji si obetajo pravo poslastico. V tem dvoboju je veliko na kocki. Mladi Italijan bo lovil svojo tretjo zaporedno zmago na turnirjih za grand slam, medtem ko Srb napada že svojo 25. zmago na turnirjih velike četverice in možnost za igranje že v 51. polfinalu na tovrstnih turnirjih. Ali eden najboljših teniških igralcev vseh časov ve, kako zaustaviti izjemnega Italijana?

Đoković v svoji najboljši različici?

"Vem in ne vem, kako ga zaustaviti. Vem, kaj lahko pričakujem od Jannika. Zagotovo bo igral na visoki ravni, tako kot igra na vsakem turnirju v zadnjem letu in pol. Takšni izzivi iz mene izvabijo najboljše. Zame ni večje motivacije, kot igrati proti številki ena v zaključku turnirja za Grand Slam. Kako ga bom zaustavil? O tem ne razmišljam, razmišljam o tem, kako bom jaz igral in kako se bom počutil," je povedal 38-letni Srb.

Foto: Reuters

Zadnje tri dvoboje je dobil Sinner

Igralca sta do zdaj osemkrat igrala med seboj, izkupiček v zmagah pa je izenačen (4:4). Ob tem je treba omeniti, da je Sinner dobil zadnje tri dvoboje. Kljub temu se prvi igralec sveta zaveda, da ga čaka vse prej kot lahek dvoboj.

"V zadnjem obdobju je pokazal, da je znova na svoji ravni. Igra zelo zelo dobro, zato bo dvoboj precej taktičen, a tudi zelo zahteven. Je izjemno izkušen igralec. Vse pove, da ima 24 zmag na turnirjih za grand slam," je o svojem nasprotniku povedal Sinner.

Carlos Alcaraz brani lansko zmago. Foto: Reuters

Kaj lahko Italijan stori proti razpoloženemu Italijanu?

Carlos Alcaraz in Lorenzo Musetti se bosta v petkovih popoldanskih urah pomerila za veliki finale Roland Garrosa, kjer bo Španec lovil svojo šesto zaporedno zmago proti Italijanu. Trenutni izid v zmagah je 5:1. Letos sta se že dvakrat srečala na turnirjih serije masters in Alcaraz je dobil oba dvoboja v finalu Monte Carla in v polfinalu Rima.

OP Francije, ATP, polfinale

Lorenzo Musetti (Ita, 8) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)

Jannik Sinner (Ita, 1) - Novak Đoković (Srb,6)

