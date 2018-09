Đoković bo moral biti pozoren že od prve točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in v noči na soboto se na OP ZDA obetata dve moški polfinalni poslastici. Kot prva se bosta na osrednje igrišče podala Rafael Nadal in Juan Martin del Potro, za njima pa še Novak Đoković in Kei Nišikori.