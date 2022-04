Vrhunski tenis je znan kot brutalen šport, saj lahko vse pogosteje vidimo, kako igralke in igralci odpovedujejo ali predajajo dvoboje. Ne nazadnje smo lahko v Miamiju videli, kako je tudi naša Kaja Juvan v prvem krogu turnirja v Miamiju predala dvoboj.

Zelo zgovoren je podatek, da se je Viktorija Azarenka v nekaj več kot enem letu kar sedemkrat umaknila z dvoboja. V vseh letih se je zgodilo kar nekaj kontroverznih odpovedi. Nekatere so bila upravičene, druge malo manj. Dvoboje so odpovedali tudi Novak Đoković, Serena Williams, Nick Kyrgios …

British tennis star Emma #Raducanu having trouble breathing and #Wimbledon health personnel make her put on a mask before they help her. Awful. pic.twitter.com/5RHB7meaLJ — Teacher4StandardTime (@MuseSeeking) July 5, 2021

Ni se več vrnila

Lani je zagotovo zelo odmevala odpoved Emme Raducanu v Wimbledonu. Takrat šele 338. igralka je bila pod velikim pritiskom britanske javnosti, potem ko se je prebila v četrti krog najprestižnejšega turnirja na svetu in igrala proti Avstralki Alji Tomljanović. Sredi dvoboja je imela takrat šele 18-letna teniška igralka težave z dihanjem. Umaknila se je z igrišča in ni se več vrnila. Nekaj mesecev pozneje ji je uspel veliki met, saj je senzacionalno zmagala na OP ZDA.

Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon



Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh — ESPN (@espn) June 29, 2021

Od svete trave se je poslovila v solzah

Veliko smolo v Wimbledonu je imela Serena Williams, ki je že po dobre pol ure zapustila igrišče. Pri izidu 3:3 je nerodno padla in se poškodovala. Kljub zdravniški oskrbi je kmalu postalo jasno, da ne bo mogla nadaljevati dvoboja. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona se je v solzah neslavno poslovila od Wimbledona. Do danes je bil to njen zadnji dvoboj in vprašanje je, ali bomo 40-letno Američanko še kdaj videli igrati na najvišji ravni.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

Đokoviću so nekateri celo očitali, da prekmalu obupa

Novak Đoković je pred leti moral večkrat odpovedati dvoboj. Leta 2009 je igral proti Andyju Roddicku, proti kateremu je vodil z 2:1 v nizih, nato pa zaradi toplotnega udara predal dvoboj. Po dvoboju je dejal, da je čutil krče in bolečine po vsem telesu.

Nekaj podobnega se je Srbu zgodilo že leta 2008, ko je v polfinalu turnirja v Monte Carlu proti Rogerju Federerju pri izidu 6:3, 3:2 predal dvoboj. Imel je omotico in vnetje grla. Zaradi tega je bil Beograjčan na udaru kritik, češ da prehitro predaja dvoboje. "Lahko bi odigral še tri ali štiri igre in končal dvoboj, a mislim, da so vsi videli, kako težko sem dihal," se je takrat branil Nole.

Nick Kyrgios: "I don't wanna play."



Say goodnight & go. pic.twitter.com/1EM3asmjD4 — TroubleFault (@troublefault) August 3, 2017

Kyrgios je dvoboj predal kar trikrat zapored

Nick Kyrgios je znan po tem, da je v preteklosti večkrat nalašč izgubil dvoboj. Leta 2017 je kar trikrat zapored predal dvoboj. Prvič je dvoboj predal v Queen's Clubu. Prvi niz je izgubil proti Donaldu Youngu, ko je nerodno padel in se poškodoval. Teden pozneje je predčasno končal dvoboj v Wimbledonu, nato pa je predal še dvoboj v Washingtonu.

Jeff Tarango Foto: Guliverimage

Počil mu je film in zapustil je igrišče

Američan Jeff Tarango je postal prvi teniški igralec, ki je tekmo končal sredi dvoboja. Med obračunom v tretjem krogu Wimbledona z Aleksandrom Mronzom leta 1995 je odšel iz Wimbledona. Tarango je izgubil živce zaradi glavnega sodnika, nato pa se sprl še z enim od gledalcev. Na koncu je vse skupaj prišlo tako daleč, da je sredi dvoboja pospravil loparje in zapustil igrišče. Zaradi te poteze so ga izključili s turnirja, naslednje leto pa ni smel igrati na sveti travi.

"Can you wait for supervisor because it's all of a sudden let's wait"



"Amanda please wait for the supervisor, thank you"



"Amanda wants to retire, she says she's really sick pls come to court asap"



*Amanda Anisimova walks off*



"OK, Layla it's finished"



😳😳😳 https://t.co/HqmYW9NnB7 pic.twitter.com/lV7NYBpsTE — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

Amanda Anisimova je na lepem odvihrala z igrišča

Na letošnjem turnirju v Indian Wellsu se je v drugem krogu, ko je igrala proti Leylah Fernandez, sredi dvoboja umaknila Amanda Anisimova. Prvi niz se je končal v njeno korist, v drugem nizu je imela že štiri zaključne žoge za zmago, nato pa je podaljšano igro izgubila z 0:7. Čeprav ji je glavna sodnica govorila, da mora počakati zdravnika, se 20-letna Američanka na to ni ozirala in odvihrala z igrišča.

"Nisem mogla nadaljevati dvoboja, ker sem v tistem trenutku čutila, da ogrožam svoje zdravje … In prosim, svoje komentarje zadržite zase," je novinarjem precej nejevoljno odgovarjala Anisimova.