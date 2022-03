Odvihrala z igrišča: zgroženi nad potezo Belorusinje #video

"Vika, počakati moramo," je glavna sodnica govorila Viktoriji Azarenki, nekdanji prvi igralki sveta, ko je ta sredi dvoboja odvihrala z igrišča in se ni več vrnila. Mnogi so bili zgroženi nad njeno potezo. Azarenka se je pozneje vendarle opravičila za svoje nepremišljeno dejanje.

Viktorija Azarenka se je med dvobojem zlomila že v Indian Wellsu. Foto: Guliverimage Beloruska teniška igralka, ki mora zaradi vojne v Ukrajini tekmovati pod nevtralno zastavo, je na vsem lepem prišla do sodnice in dejala, da je končala dvoboj. Pograbila je svojo torbo in odvihrala z igrišča, ko je proti šele 16-letni Čehinji Lindi Fruhvirtovi izgubljala s 6:2, 3:0. Pred tem se je na hitro rokovala s sodnico in mlado nasprotnico.

Nekaj podobnega se je pri njej zgodilo že na začetku marca na turnirju v Indian Wellsu. Fruhvirtova je bila ob dejanju 32-letne teniške igralke povsem zmedena, prav tako nad njeno potezo niso bili navdušeni gledalci na tribunah.

Foto: Guliverimage

Bizarno in nespoštljivo

Glavna sodnica je Azarenki ob odhodu z igrišča zaklicala, da mora počakati, a se ta ni pustila motiti. Gledalci so dvakratno zmagovalko turnirjev za grand slam kritizirali, češ da je bila njena poteza nespoštljiva do najstnice. Do nje pa ni bila nič prizanesljiva strokovna komentatorka in nekdanja peta igralka Danijela Hantučova.

"Najbolj nespoštljivo je bil način, kako je odšla z igrišča, ne da bi ob tem navedla razlog. Mislim, da bi morala WTA to vzeti pod drobnogled. To je bilo zame res bizarno in nespoštljivo do občinstva, sodnika in, kar je najpomembneje, do Linde. Mislim, da se Vika zaveda, da je, če bo tako nadaljeval, v kratkem ne bo več na igrišču. Kar je naredila, ni za nikamor," je povedala nekdanja teniška igralka.

Foto: Guliverimage

16-letnica vseeno vesela, da je z Azarenko delila igrišče

Linda Fruhvirtova je po dvoboju dejala, da ni natanko vedela, kaj se dogaja. Vseeno ji je bilo v čast, da je lahko delila igrišče s tako vrhunsko igralko. "Tekme nikoli nočeš končati na takšen način. Rokovali sva se, nato pa je odšla."

Očitno ima že nekaj časa težave v zasebnem življenju. Foto: Guliverimage

Potem ko so Azarenko kritizirali, se je Belorusinja prek družbenih omrežij opravičila. Že med dvobojem je pogledovala proti svoji ekipi in se spraševala: "Zakaj sem sploh tukaj?" Menila je, da sploh ne bi smela stopiti na igrišče.

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zame v zasebnem življenju zelo stresnih. Zadnja tekma je vzela veliko, ampak sem vseeno želela igrati pred tako odličnim občinstvom, saj mi je to pomagalo, da sem se prebila čez prvi dvoboj. Želela sem iti na igrišče in poskusiti, a to je bila napaka," je uvodoma zapisala, ob tem pa ni razkrila, zakaj natanko ima težave.

"Zaradi navijačev mi je žal za to, kar se je zgodilo, saj so bili super in so navijali zame. To je bil tudi edini razlog, da sem stopila na igrišče. Vedno se veselim pritiska in izzivov, a danes je bilo preveč. Nekaj se moram iz tega naučiti," je še zapisala Azarenka in nasprotnici čestitala za zmago.