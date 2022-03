Je kriva vojna v Ukrajini: sredi dvoboja se je zlomila

V drugem krogu turnirja v Indian Wellsu sta se med seboj pomerili Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Viktorija Azarenka. Na koncu je po dveh nizih (6:3, 6:4) slavila prva, a dvoboj sta zaznamovala zlom in jok Azarenke, nekdanje prve igralke sveta.

Viktorija je iz za zdaj še neznanega razloga in na presenečenje vseh padla v jok ter za nekaj časa prekinila dvoboj. Pri izidu 2:2 je sprva naredila dvojno napako, za tem pa počepnila in planila v jok. Na koncu je bilo videti že tako hudo, da je do nje prišla glavna sodnica dvoboja in vprašala, ali potrebuje pomoč. Dvakratna zmagovalka OP Avstralije se je le opravičila za svoje vedenje.

Za nasprotnico je zaskrbelo tudi Jeleno Ribakino, saj je tudi njo zanimalo, ali je z 32-letno teniško igralko vse v redu. Ni običajno, da se dogaja nekaj takšnega.

Po dvoboju je hitro zapustila igrišče. Foto: Guliverimage

Po porazu je hitro zapustila igrišče

Azarenka je po porazu hitro zapustila igrišče, občinstvo pa jo je pospremilo z bučnim aplavzom. Za zdaj še ni jasno, zakaj se je izkušena teniška igralka zlomila sredi dvoboja. Mnogi so to začeli povezovati z vojno v Ukrajini, ki jo je napadla ruska vojska. Znano je, da jo pri tem podpira tudi Belorusija.

Spomnimo, ruski in beloruski teniški igralci lahko igrajo na turnirjih, vendar brez oznak svoje države.