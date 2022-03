Je v slačilnici res izgubila vse spoštovanje?

Emma Raducanu, trenutno ena najbolj prepoznavnih teniških igralk, je zadnje čase precej na udaru kritik. Nekateri ji namreč očitajo, da se vse preveč ukvarja s sponzorskimi pogodbami. Mlada Britanka vse kritike zanika in pravi, da so takšna namigovanja nepoštena do nje.

19-letna teniška igralka je na turnirju v Miamiju pred dnevi doživela še en boleč poraz, potem ko jo je v drugem krogu premagala Katerina Siniakova. To pomeni, da je njena sezona na trdih igriščih končana. 11. nosilka turnirja je prvi niz dobila z izidom 6:3, nato pa naslednja dva izgubila z izidom 6:4 in 7:5.

Zmaga na OP ZDA jo je izstrelila med športne zvezde. Foto: Guliverimage

Nekdanja peta igralka sveta: Ne gre drugače, treba je trdo delati

Po tem dvoboju je bilo na družbenih omrežjih kar nekaj komentarjev, češ da se lanska zmagovalka OP ZDA vse preveč ukvarja s sponzorskimi pogodbami in da se premalo osredotoča na tenis. Zelo neposredna je bila Daniela Hantuchova, strokovna komentatorka in nekdanja peta igralka sveta.

"Stvari glede Eme so zdaj drugačne. Vse si jo želijo premagati in vse poskušajo ugotoviti, kako morajo igrati proti njej. Vse spoštovanje, ki ga je imela po OP ZDA v slačilnici, je nekako izginilo. Kar je tudi škoda. Zdaj bo pomembno, da se znova zbere, premisli, kaj mora narediti, iti na igrišče in trenirati. Ne gre drugače, treba je trdo delati," je povedala 38-letna Slovakinja.

So happy to be part of the #PorscheFamily as an official Brand Ambassador! Ready for every moment our journey holds for us 🙌 #DreamersOn #ad pic.twitter.com/tf6DGiDfzK — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) March 21, 2022

Na dan trenira tudi pet ali šest ur. Foto: Guliverimage

Raducanujeva je pred kratkim na družbenih omrežjih objavila fotografijo z avtom znamke Porsche in zapisala, da je vesela, da lahko sodeluje s tako prestižno znamko avtomobila. Kljub vsem sodelovanjem, ki jih v zadnjem času sklenila, trdi, da je tenis še vedno njena prva prioriteta, in na ta način zanikala vse govorice.

"Morda v novicah ali družbenih omrežjih vidite, kako podpisujem to ali ono pogodbo, ampak zdi se mi, da je to precej zavajajoče. Na dan namreč treniram pet ali šest ur, v klubu sem tudi 12 ur na dan," je novinarjem povedala trenutno 13. igralka sveta.

"Na poti na trening objavim samo eno fotografijo in kar naenkrat se ne osredotočam na tenis. Mislim, da je to nekoliko nepošteno, ampak je nekaj, kar sem se morala navaditi in nisem več občutljiva na te stvari. Mislim, da so moji dnevi s sponzorji precej omejeni. Nimam norih dni. Vsako četrtletje imam tri ali štiri dni obveznosti, kar se mi res ne zdi veliko," je še zapisala mlada teniška zvezdnica.

Letos je dobila dva dvoboja. Foto: Guliverimage

Letos je dobila samo dva dvoboja

Raducanujeva je v letošnji sezoni odigrala sedem dvobojev, a zmagala le na dveh. To je za 19-letno teniško igralko šele prva sezona na profesionalni ravni. Sicer pa je lani na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini tenisa, potem ko se je prek kvalifikacij uvrstila na glavni turnir, nato pa presenetila svetovno športno javnost in osvojila enega najprestižnejših turnirjev na turneji.