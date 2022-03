Prestižne znamke se še vedno "mečejo" za njo

Emma Raducanu je lani na OP ZDA poskrbela za eno največjih presenečenj v zgodovini tenisa, potem ko se je prek kvalifikacij uvrstila na glavni turnir in ga na koncu tudi osvojila. Po zmagi je postala zelo prepoznavna in še kako zanimiva za sponzorje. Nazadnje se je za sodelovanje povezala s Porschejem.

Pomembno ji je, da se poistoveti z znamkami

"Zelo veliko mi pomeni, da sem ambasador te znamke. Porsche je ena od znamk, ki sem jo oboževala že od mladih nog. Eden izmed mojih prvih trenerjev je vozil Porsche 911. Kadarkoli sem zjutraj prišla na trening in videla njegovega Porscheja, sem sanjala, da bi nekega dne imela svojega," je povedala 19-letna teniška igralka.

Med drugim je zanjo zelo pomembno, da se lahko poveže z znamkami, do katerih zares nekaj čuti in s katerimi se lahko poistoveti. Emma je v preteklosti že podpisala sodelovanje z znamkami Dior, Tiffany & Co, Evian, Nike, Wilson, Vodafone in British Airways.

"Z veseljem v naši družini kot ambasadorko pozdravljamo Emmo Raducanu. Ona ne predstavlja samo nove generacije močnih in samozavestnih igralk, ampak je tudi navdih in vzor, ki presega okvirje svojega športa za mlade ženske po svetu."

Emma Raducanu je velik magnet za sponzorje. Foto: Guliverimage

Dekle za milijardo dolarjev?

Že pred časom so marketinški strokovnjaki dejali, da se takšnega zanimanja za katero od športnic ne spomnijo. To mnenje je delil tudi Mark Borkowski, ki Raducanujevi napoveduje zelo svetlo oglaševalsko prihodnost.

"V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima večkulturne korenine. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport povedal Borkowski.