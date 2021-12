Najstnica po newyorškem čudežu postala britanska športna osebnost leta

Teniška igralka Emma Raducanu je postala britanska športna osebnost leta. Na prireditvi, ki jo organizira medijska hiša BBC, je 19-letnica v glasovanju prek spleta in telefonskih linij na večer prireditve premagala skakalca v vodo Toma Daleyja in plavalca Adama Peatyja.

Najstnica, ki je letos v New Yorku kot prva kvalifikantka v zgodovini osvojila turnir za grand slam, je nasledila dirkaškega zvezdnika Lewisa Hamiltona. Postala je tretja teniška igralka s to nagrado (Ann Jones, Virginia Wade) in prva po 44 letih.

Za nagrado so bili letos poleg Emme Raducanu, Toma Daleyja in Adama Peatyja nominirani še boksar Tyson Fury, nogometaš Raheem Sterling ter parakolesarka Sarah Storey.

"Čast mi je sploh biti med nominiranci, kaj šele prejeti to nagrado. Vsem ostalim bi rada čestitala za izjemne dosežke. Zame je to res nekaj posebnega," je sprva dejala 19-letnica, ki se zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogla udeležiti prireditve.

"Počaščena sem, da sem se pridružila tako velikim imenom. Še posebej sem srečna, ker je britanski tenis znova na vrhu," je zaupala britanska teniška zvezdnica. Foto: Reuters

"Vesela sem. Ko sem odraščala, sem gledala to prireditev po televiziji. Počaščena sem, da sem se pridružila tako velikim imenom. Še posebej sem srečna, ker je britanski tenis znova na vrhu. Podpora ljudi v zadnjem letu dni je bila res neverjetna. Vso to energijo sem čutila že med nastopom v Wimbledonu, česa takega pred tem še nisem doživela," je še dodala mlada teniška igralka.

Teniški igralci in igralke so sedmič osvojili glavno nagrado izbora, pred njimi so le dirkači formule ena (8 zmag) in atleti ter atletinje (18). Edini Britanec, ki je doslej trikrat postal športna osebnost leta, je prav tenisač Andy Murray (2013, 2015, 2016).