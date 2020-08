Najprej sta mislili, da ni Federer, ampak maneken #video

Vittoria in Carola sta tisti srečnici, ki ju je na strehi presenetil Roger Federer. Skupaj so igrali tenis, pozneje pa šli tudi na kosilo. Mladi teniški igralki sta razkrili nekaj podrobnosti z njihovega srečanja.

Vittoria in Carola sta med karanteno posneli video, kako igrata tenis. Njun posnetek je na družbenih omrežjih postal tako viralen, da se je sponzor Rogerja Federerja odločil, da dekleti preseneti z obiskom enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Presenečenje je več kot uspelo, saj so dekletoma pripravili nepozaben dan.

" Le due giovanissime atlete finalesi Vittoria Oliveri e Carola Pessina, del Tennis Club di Finale, sono diventate protagoniste dello spot Barilla insieme al campione Roger Federer." 🍝 #Barilla pic.twitter.com/xi47wZPv4F — Dinora❣RF (@norinchi_df) July 31, 2020

Kaj jima je predlagal glede tenisa?

Baselčan jima je med obiskom zaupal tudi nekaj koristnih nasvetov, pokazal svoje stare posnetke, na katerih s svojo sestro igra tenis. Vittoria in Carola sta imeli tudi intervju za italijanski časopis Corriere della Sera. Zanimalo nas je tudi, kaj sta še povedali o tem nepozabnem srečanju.

"Ko sva ga zagledali, si ni bil podoben. Mislili sva, da je maneken. Bili sva presenečeni. On je najin idol in na kosilu je bil zelo prijazen in ustrežljiv. Predlagal nama je, da naj igrava tenis z veseljem in brez kakršnegakoli pritiska," sta povedali mladi teniški igralki, ki sta 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam naučili tudi nekaj italijanskih besed.

Podaril jima je lopar, s katerim je igral proti Đokoviću

Ob njihovem srečanju jima je Federer podaril vrsto dragocenih spominkov. Še najbolj poseben je bil lopar, s katerim je na letošnjem OP Avstralije v polfinalu igral proti Novaku Đokoviću. To je pravzaprav edini turnir, ki ga je Federer letos igral. Med drugim jima je podaril teniški kamp na akademiji Rafaela Nadala, kjer se bosta lahko učili novih teniških vrlin.

Foto: Gulliver/Getty Images

Vrnil se bo šele prihodnje leto

Švicarski teniški virtuoz je zaradi poškodbe kolena že odpovedal letošnjo sezono, potem ko je moral dvakrat na operacijo. Kljub poškodbi pa mu ciljev za prihodnost ne manjka. Željo ima, da bi prihodnje leto še devetič zmagal Wimbledon, prav tako mu v vitrini manjka posamična zlata olimpijska medalja.