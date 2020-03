Marija Šarapova v domači kopalnici naredila napako #video

Na družabnih omrežjih se je razširil izziv, kjer si znane osebnosti pravilno umivajo roke in s tem ozaveščajo ljudi po vsem svetu. Med njimi se je znašla tudi Marija Šarapova, nekdanja prva teniška igralka sveta. Ta si je v domači kopalnici umivala roke in s tem želela ljudje ozavestiti, da si je v tem času zelo pomembno pravilno umivati roke.

Ruska lepotica je to prikazala na simapatičen način. Edina napaka, ki jo je nekdanja prva teniška igralka sveta naredila, je, da je ob umivanju rok pustila odprto vodo. Šarapova je pozneje svojo napako "športno" priznala.

You’re right! I usually do but have never been filmed while doing this so got carried away😅 https://t.co/e9SPjV6OoQ